Escándalo $LIBRA: Empresario se reunió con Javier Milei y no figura en Migraciones

Una nueva incógnita rodea el caso $LIBRA. Se trata de un «hombre invisible», un empresario que estuvo en Argentina, se reunió con el presidente Javier Milei, pero que no figuran ingresos ni egresos suyos al país en el registro de la Dirección Nacional de Migraciones. Se trata de Julian Peh, CEO de KIP Protocol, la empresa involucrada en el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad y el token $LIBRA el 14 de febrero pasado.

El empresario estuvo desde que estalló el escándalo buscando la forma de despegarse del caso, al asegurar que se encontraba únicamente vinculado a la difusión del memecoin y no al lanzamiento.

El hombre se reunió en octubre de 2024 con el Presidente. Sin embargo, no existe registro de movimientos migratorios de su persona ni en 2024 ni en 2025.Así lo explicó el periodista Ariel Zak en Minuto Uno. «¿Alguien metió mano en el registro migratorio? Yo me animo a decir que no, porque es imposible hacerlo sin dejar los dedos marcados. Cualquiera que haga eso se come un juicio y ‘marche preso'»

«Lo que pudo haber pasado, como este hombre es singapurense, es que en la traducción del nombre lo hayan colocado mal, lo cual sería un error salvable, pero que no debió haber ocurrido. Es un gran misterio. La tercera posibilidad es que hubiera entrado al país por algún lugar donde no tuvo que pasar por un registro migratorio», agregó.

La reunión entre Javier Milei y el CEO de $LIBRA

Javier Milei y Julian Peh se reunieron el 19 de octubre de 2024 en el Hotel Libertador, propiedad del empresario Eduardo Elsztain.

Como registro del encuentro, ambos se sacaron una selfie, la cual fue compartida por el empresario. «Tuve el honor de mantener una conversación profunda con el presidente Javier Milei sobre cómo la inteligencia artificial impactará a las sociedades. Compartí cómo la IA afecta los trabajos del futuro, la importancia de que todos los países cuenten con una estrategia para la soberanía de la IA, y cómo @KIPprotocol se centra en IA + Educación como un primer paso accesible para lograr rápidamente un impacto positivo en la sociedad a través de la IA», escribió.

Sin embargo, también está documentada en los registros oficiales de las audiencias que el jefe de Estado mantiene a diario.

Allí se especifica que el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el co-fundador de Tech Forum, Mauricio Novelli, también formaron parte de esa reunión.

Según los registros oficiales, la reunión fue «protocolar» y motivada por un «interés colectivo», en la que Milei, Peh, Adorni y Novelli «analizaron cómo la tecnología de IA descentralizada de KIP puede respaldar a Argentina».