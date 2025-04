Senador demócrata dio un discurso récord y habló durante 25 horas contra el gobierno de Trump

El congresista demócrata Cory Booker rompió el récord al discurso más largo de la historia del Senado de Estados Unidos al disertar por 25 horas y cinco minutos contra la administración del presidente Donald Trump y sus «acciones inconstitucionales».

Cuando tomó la palabra el lunes a la noche adelantó que se quedaría allí hasta que le diera el físico y finalizó su presentación este martes pasadas las 21 horas. De esta manera, superó a Strom Thurmond, un senador que se opuso a una ley de derechos civiles en 1957 y habló durante 24 horas y 18 minutos.

Para cumplir con el reglamento del Senado, se mantuvo todo el tiempo de pie. El objetivo del congresista fue alertar sobre el impacto de la agenda de Donald Trump y dejar en claro a sus votantes que desde el partido están haciendo todo lo posible para detenerlo. “Momentos como este nos exigen ser más creativos o más imaginativos, o simplemente más persistentes, tenaces y decididos”, dijo en un pasaje del discurso.

En una publicación en X, antes de empezar a hablar, había expresado: “Mientras me sea físicamente posible para alzar la voz de los estadounidenses que están siendo perjudicados y no son escuchados en este momento de crisis”.

“Estos no son tiempos normales en nuestra nación”, dijo Booker para abrir su discurso. “Y no deberían ser tratados como tales en el Senado de Estados Unidos. Las amenazas al pueblo estadounidense y a la democracia estadounidense son graves y urgentes, y todos debemos hacer más para enfrentarlas”. Para finalizar, después de hablar durante 25 horas, concluyó: «Este no es un momento partidista, es un momento moral. No es un momento de izquierda o derecha, es un momento de lo correcto o lo incorrecto”, cerró, entre aplausos de sus compañeros.

Las principales críticas

Entre sus principales críticas, apuntó contra los recortes a las oficinas de la Seguridad Social, liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, funcionario del gobierno de Trump. Enumeró el impacto de las primeras órdenes y expresó la preocupación de que se avecinan recortes más amplios a la red de seguridad social, aunque los legisladores republicanos afirman que el programa no se verá afectado.

Además, apuntó que Trump pone en peligro la democracia estadounidense al acumular cada vez más poder. ”Los estadounidenses de todos los orígenes soportan dificultades innecesarias”, remarcó y señaló que algunas instituciones «únicas» del país se ven atacadas “de manera imprudente, e incluso inconstitucional”. ”En solo 71 días, el presidente de Estados Unidos infligió mucho daño a la seguridad de los estadounidenses, la estabilidad financiera y los cimientos de nuestra democracia”, reclamó.

Por otro lado, le pidió a los congresistas que se unieran para bloquear las medidas más fuertes de Trump, aunque el Partido Republicano tiene mayoría en ambas Cámaras: ”¿Cómo pueden estar de acuerdo con recortar 800.000 millones de dólares de Medicaid solo para recortes de impuestos que van desproporcionadamente a los más ricos?”, cuestionó y lanzó: “Si son conservadores cristianos ¿cómo pueden hacer daño a los débiles para beneficiar a los ricos y poderosos?”. En esa línea, cerró: “Todos tenemos que levantarnos y decir no”.

El Partido Demócrata apoyó la medida de Cory Booker

A lo largo de su larga presentación, el senador también recitó poesía, habló de deportes y recibió el apoyo de sus compañeros demócratas que interrumpieron su disertación con preguntas y elogios. “Su fuerza, su entereza y su claridad han sido asombrosas, y todo Estados Unidos está atento a lo que dice”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, al hacerle una pregunta. “Todo Estados Unidos debe saber que hay tantos problemas, las desastrosas acciones de esta administración”.

Los miembros de la Cámara de Representantes del Caucus Negro del Congreso, incluido el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, permanecieron en el recinto para repaldarlo. “Este es un momento muy poderoso y de principios liderado por Booker”, consideró Jeffries.