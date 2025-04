Ziliotto inauguró obras en el hospital y una fábrica municipal en Trenel: “Esto es la Argentina real”, dijo

El gobernador Sergio Ziliotto remarcó que las obras fortalecen la salud pública y promueven el empleo local. “Mientras algunos festejan que se vuelven a endeudar para sostener la timba financiera, nosotros nos comprometemos a seguir mejorando con inversión pública propia la calidad de vida de cada pampeana, de cada pampeano, vivan donde vivan», afirmó.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó en Trenel la inauguración de la refacción y ampliación del hospital «Dr. Guillermo Rawson» y la puesta en marcha de la fábrica de bolsas “Induspol EDDPT”, un emprendimiento productivo municipal destinado a abastecer a hospitales, municipios e industrias. Además, visitó el Lavadero Municipal puesto en marcha por decisión del intendente y el aporte imprescindible del gobierno provincial.

Acompañado por la vicegobernadora Alicia Mayoral; el intendente Horacio Lorenzo y funcionarios del gabinete, Ziliotto remarcó la decisión del gobierno de sostener un Estado presente, con equidad territorial y políticas públicas que garanticen derechos en todo el territorio pampeano.

“Esto es un punto de inflexión, uno más en la historia de La Pampa y su sentido de pertenencia a partir de gobiernos que miran cada localidad del interior de la provincia de la misma manera”, expresó el gobernador al comenzar su discurso.

Contrapuso la política pampeana de inversión pública con lo que denominó el modelo de «espejitos de colores» del Gobierno nacional: “Esto es lo que a nosotros nos lleva a mostrar que esta es la Argentina real, aquella que ni se imaginan ni conocen quienes gobiernan desde el Obelisco. Aquí hay una salud pública presente, de calidad, de excelencia, que no discrimina a nadie, que no arancela a nadie. Que no hay que mostrar ningún tipo de documentación, sino la necesidad que se tiene. Con eso alcanza y sobra”.

MÁS INFRAESTRUCTURA, MÁS PROFESIONALES

Con una inversión de 711 millones de pesos por parte del Gobierno provincial, el hospital de Trenel amplió su superficie en 267 metros cuadrados y refaccionó otros 30m² existentes.

la obra permitió incorporar cuatro nuevas habitaciones, sumando ocho camas de internación, y construir espacios clave para el funcionamiento del sistema sanitario local: dirección, sanitarios, laboratorio clínico y bacteriológico, box de extracción, admisión, depósitos y circulación interna.

Además, en el último año se sumaron tres profesionales de la salud: una ginecóloga, una médica generalista y una fonoaudióloga, fortaleciendo el equipo local.

“Aquí, si no existiera la salud pública, la población estaría abandonada ante cualquier problemática sanitaria. Esto es un acto de reivindicación de cuál debe ser el eje de la gestión pública: dar respuestas en cada rincón del territorio”, afirmó Ziliotto.

UNA FÁBRICA QUE GENERA TRABAJO

También quedó formalmente inaugurada la planta “Induspol EDDPT”, que fabricará bolsas de polietileno destinadas a distintos sectores. Las máquinas fueron adquiridas con financiamiento del plan nacional “Municipios de Pie”, mientras que el galpón industrial fue construido con fondos municipales y provinciales. El emprendimiento busca diversificar la matriz productiva local y generar empleo genuino.

“Sabemos que la actividad comercial y laboral en Trenel gira en su mayoría en torno a un frigorífico exportador que ha incorporado tecnología, pero que hoy no está pasando el mejor momento. Y ahí está el Estado dando respuestas, no sólo en Trenel, sino a todos los frigoríficos exportadores”, indicó Ziliotto.

“Hay una articulación del municipio generando trabajo a partir de dar respuesta al sector privado. Y en ese camino que diseñamos, seguiremos trabajando juntos”, dijo.



«Ausencia del Gobierno nacional»

El gobernador Sergio Ziliotto fue categórico al marcar diferencias con la administración nacional y su visión sobre el rol del Estado. “Lamentablemente, hoy tenemos la ausencia del Gobierno nacional. Pero así como estamos construyendo seis viviendas, no tengo dudas de que cuando se finalicen, cumpliremos la promesa que tomó el Gobierno anterior de completar el cupo de 20 del plan Casa Propia. Nos vamos a hacer cargo de una promesa de un gobierno nacional que otro desestimó, porque era necesario llegar al equilibrio fiscal de la macroeconomía. Pero cada día avanza más el déficit humanitario en la República Argentina”, aseguró.

“Mientras algunos festejan que se vuelven a endeudar para sostener la timba financiera, nosotros nos comprometemos aquí en Trenel, como todos los días, a partir de la inversión pública, a seguir mejorando la calidad de vida de cada pampeana, de cada pampeano, vivan donde vivan”, aseguró.

Ziliotto cerró su discurso con un llamado a sostener el rumbo, reafirmando la visión de un Estado presente y articulador. “Tenemos una ideología muy clara de cuál debe ser el rol del Estado, a partir de una administración eficiente, inédita en el contexto nacional. Vamos a seguir haciendo viviendas, vamos a seguir dando respuestas, vamos a seguir apuntalando a la industria provincial, porque tenemos muy claro que lo podemos hacer”.

“Eso es lo que hemos cosechado después de muchos años de gobiernos justicialistas que miraron con un sentido de pertenencia cada rincón de la República Argentina”, concluyó.