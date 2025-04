Bisterfeld: “Es una devaluación y desde el lunes todos seremos un poco más pobres”

El ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa, Guido Bisterfeld, evaluó -en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz- que el sistema libre de flotación cambiaria, provocará que desde el lunes “la gente común, el asalariado, el pequeño y mediano empresario será un poco más pobre, porque la devaluación va a encarecer todo en dólares, pero va a favorecer a los grandes (inversores)”.

El funcionario provincial admitió que actualmente “estamos viviendo tiempos muy difíciles”. “Venia todo muy complicado, pero los últimos acontecimientos con la guerra comercial desatada por (Donald) Trump se acrecentó y los problemas internos de la negociación con el FMI provocan tiempos muy convulsionados y de mucha incertidumbre”, expresó Bisterfeld.

El titular de la cartera económica pampeana indicó que desde el gobierno provincial “no podemos tomar medida de mediano o largo plazo, porque no sabemos cómo se van a modificar las variables macroeconómicas”. Y ejemplificó: “en Paritarias acordamos por un cuatrimestre, ahora se cierra y nos volvemos a juntar, porque es imposible hacer acuerdos a largo plazo porque no se sabe cómo se ira a modificar la inflación y el valor del dólar”.

“ES UNA DEVALUACIÓN”

Bisterfeld -el viernes al mediodía- se anticipó que el mercado “daba por descontado que se anunciaría un nuevo acuerdo con el FMI, como ocurrió horas más tardes. “Habrá un nuevo sistema de variación cambiaria, que es una devaluación. Hoy estaba controlando que el 14 de marzo, Caputo dijo que se iba hacia un nuevo sistema de flotación cambiaria. Ahí lo anticipó. Y eso es lo peor que podés hacer para tomar una medida económica…porque desde ese momento la gente empezó a desarmar sus colocaciones en pesos y se fue al dólar para protegerse”, recordó.

“El mercado se mueve y la económica se mueve por expectativas. Desde el momento que anticipó que se iba a cambiar el crawling peg con una devaluación mensual del 1 % hacia un sistema libre de flotación cambiaria, ahí empezó el goteo de las reservas que nos deja en una situación muy crítica”, analizó.

-Bisterfeld, ¿esto significa que desde el lunes seremos un poco más pobres?

-Si, si, la gente común, el salariado, el pequeño y mediano empresario será un poco más pobre, porque la devaluación va a encarecer todo en dólares, pero va a favorecer a los grandes (inversores) que tiene colocaciones en dólares o tiene títulos en dólares. Pero, esto es algo que el gobierno nacional no tiene más alternativas que devaluar, porque estamos muy atrasado en el tipo de cambio como ancla inflacionaria, pero somos muy caros en dólares al exterior y el exportador no puede vender. Hoy la industria frigorífica no puede colocar sus productos en el exterior.