En Castex, la comuna aumentó 335% la recaudación por infracciones del Juzgado de Faltas

El municipio aumentó el 335 por ciento la recaudación en concepto de multas sancionadas, en el período comprendido entre marzo de 2024 y el mismo mes de 2025, por el Juzgado de Faltas de esta localidad. Así lo confirmó el informe enviado por la jueza Natalia Vallejos al Concejo Deliberante, en cumplimiento de la ordenanza municipal que regula el funcionamiento de este organismo. Además, transmitió que se incrementó “de modo considerable” la cantidad de causas, donde se refleja una notable suba de la conflictividad social.

El informe de la abogada realiquense detalló que entre marzo de 2024 al 31 de marzo de 2025 la comuna castense recaudó $ 61.691.113, porque las sentencias emitidas fueron abonadas “en efectivo” por los infractores, y los restantes $ 1.782.250 se están abonando en planes de pagos.

Los $ 63.473.363 recaudados por la comuna castense, representan un incremento del 335 por ciento con respecto al anterior informe de la jueza Vallejos, donde las multas habían alcanzado una suma de 18.919.528 pesos. Y aquella ocasión también transmitió a los ediles que el actual Código de Faltas “es insuficiente para la tramitación” de algunas problemáticas vecinales. Pero, transcurrido un año, no se aplicaron modificaciones impulsadas por Vallejos, ni tampoco por inquietud de los legisladores castenses.

Detalles.

Vallejos detalló en el informe anual que el ingreso de causas “se ha incrementado de modo considerable en lo que va del año 2025”, y esto provocó que en marzo se reformularán “las estrategias y división del trabajo de modo diferente a como se venía realizando”.

“Las cuestiones de tránsito y no tránsito traídas a conocimiento del Juzgado se han incrementado y de allí surgen dos lecturas: una es el aumento de la conflictividad y el infringir la ley y la otra es que ante el conocimiento de parte de la comunidad de la actividad del Juzgado de Faltas y el ámbito de su competencia”, analizó. Y destacó que actualmente el ciudadano “se acerca a denunciar en la sede o ante la policía o ante áreas pertinentes municipales que remiten de modo inmediato al Juzgado”.

“No alcanza con la multa”.

También Vallejos transmitió que “la condición particular que revisten las causas no tránsito es que pueden trasladarse en su tramitación a lo largo de los años, toda vez que son cuestiones que no siempre se solucionan con el pago de una multa que finiquita la sanción del Juzgado de Faltas, sino que en algunas oportunidades se aplican sanciones en suspenso y la causa queda a las resultas de la conducta del imputado o se celebran audiencias en mediación, en donde las partes acuerdan al respecto y se supervisa el cumplimiento de lo acordado”.

La jueza castense indicó que esos expedientes “también se concluyen por sentencias y/o pagos voluntarios o consecuencia de la sentencia, como en las causas tránsito”.

“Las causas no tránsito se vinculan en su gran mayoría con cuestiones vecinales, recolección de basura, animales sueltos, falta de limpieza o desmalezado de terrenos, entre otros”, enumeró.

Personal.

El Juzgado de Faltas actualmente cuenta con cuatro trabajadoras administrativas y una notificadora. Según Vallejos, realizan regularmente capacitaciones “en atención al público y trabajo procesal de los expedientes judiciales”, además de otras que dicta la comuna castense.

Explicó que realizaba “rotación del personal para el conocimiento y abordaje de las temáticas traídas al Juzgado, ya sea tránsito y no transito, aunque ante la necesidad de reordenamiento del trabajo interno se ha implementado la especificidad de área en despachantes para obtener optimización en los resultados”.