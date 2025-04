Expo Pymes 2025: Ecos Energía Solar presenta un equipo de climatización que abarata 50 % los costos en la ciudad y el campo

Eco Energía Solar es una una empresa que aporta soluciones energeticas mediante energia solar para mejorar la calidad de vida en la ciudad y el campo. En esta Expo PyMEs presenta un nuevo equipamiento de climatización solar por aire que permite reducir el 50 % los costos de calefacción en una vivienda o un comercio y también en las viviendas rurales.

En esta Expo PyMEs 2025 la firma santarroseña presenta “un nuevo” equipamiento de climatización solar por aire que “permite bajar un 50 por icento la calefacción de una vivienda, un comercio o una vivienda rural, sin importar el complemento que se utilice, ya sea gas o leña”, detalló Matías Hernández.

El entrevistado explicó, en Radio DON 101.5 Mhz, que el equipamiento en las “viviendas rurales no solo permite reducir el consumo de leña, sino que rompe la inercia térmica del productor que sale a trabajar, se enfría la vivienda y cuando regresa tiene que calefaccionar nuevamente su casa”. “Con este equipo de climatización solar por aire permite que mientras haya sol ingrese un flujo de aire de 22 o 24 grados, manteniendo una temperatura agradable en la vivienda y cuando el sol ya no está no aporta mas calor, pero permitió que no se enfrie la casa y ahí con cualquier complemento mantiene la vivienda calefaccionada”, agregó.

AHORRO Y FINANCIAMIENTO

El aumento de las tarifas energéticas y el cuidado del medio ambiente provoca que cada vez existan más interesados en incorporar las energías renovables en sus viviendas o emprendimientos.

“Hoy en una vivienda con dos o tres paneles se puede reducir el 80 por cientos de los costos energéticos. También en el comercio y la industria se busca reducir los costos, y la energía solar genera un ahorro donde la inversión se recupera en cuatro años”, destacó Hernández.

Explicó que Ecos comercializa equipamientos tope de gama, con paneles alemanes que tienen una garantía de 25 años y equipos austriacos con 20 años de garantía, donde el comprador “en cinco años paga la inversión y después tiene 15 años de energía gratuita”.

Enumeró que actualmente entre sus clientes se encuentran fabricas de pinturas, emprendimientos en el Parque Industrial de Santa Rosa y fabricas de cervezas.

“Las líneas de créditos del BLP y el Compre Pampeano permiten importantes facilidades para incorporar esta tecnología y capitalizar la inversión con el ahorro de los consumos”, destacó.

LAS TRES PATAS DE LA SUSTENTABILIDAD

Hernández indicó que la sustentabilidad tiene tres patas: económica, social y ambiental.

“La energía solar permite reducir la huella de carbón y su impacto en el medio ambiente. En el aspecto social, la energía solar permite mejorar la calidad de vida, porque La Pampa tiene una matriz productiva basada prácticamente el 80 por ciento en la actividad agropecuaria, pero el productor tenia que vivir en el campo con menos servicio que en la ciudad y hoy pueden disponer de energía eléctrica y calefacción en los sitios donde se produce. Y en la parte económica, porque actualmente no conviene hacer inversiones en líneas eléctricas porque con menores inversiones se puede contar con los servicios básicos”, detalló.