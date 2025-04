Ziliotto: “la intención de Nación y el FMI es continuar quitando recursos a las provincias”

El gobernador Sergio Ziliotto presidió el acto del 115 aniversario de Anchorena, donde cuestionó el recorte de recursos del Gobierno Nacional. “En 2024 recibimos un 76% menos de recursos en términos reales que en 2023, pero no abandonamos ningún sueño”, expresó. “Optamos por ser más eficientes, pero no sabemos hasta cuándo”, advirtió.

«Parece que las provincias seguimos siendo las responsables de todos los males de la Argentina, han acordado con el FMI que van a seguir profundizando el ajuste hacia las provincias. Es intención del Gobierno Nacional y del FMI que nos sigan quitando recursos, que no es nada más y nada menos que quedarse con el trabajo de pampeanos y pampeanas», explicó.

«Ahí nos van encontrar, no peleando con nadie, no insultando a nadie, sino defendiendo lo que nos pertenece, defendiendo a La Pampa. Siempre lo hicimos, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, por ustedes, por los que vienen y por esa entidad que tiene la provincia de no dejarse avasallar», completó.