Chris Martin reveló que padece depresión y busca generar conciencia sobre la enfermedad

El líder de Coldplay, Chris Martin, reveló que padece de depresión en un reciente video que publicó con el fin de concientizar sobre la enfermedad. El clip del artista se viralizó en redes sociales y conmocionó a sus miles de fanáticos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay al menos 322 millones de personas diagnosticadas con depresión en el mundo, un 18% más que la década pasada.

El cantante estadounidense, sin miedo reveló en un video a corazón abierto su trastorno y qué herramientas utiliza para sobrellevarla.

«Hola, soy Chris de la banda Coldplay. Recientemente me he dado cuenta de que algunas personas, incluyéndome a mí, luchan un poco contra la depresión (…) Así que voy a contarte algunas cosas que me han estado ayudando en la gira y en general, con la esperanza de que quizás algunas de ellas también te sirvan a vos», contó.

Mirando directamente a cámara, Chris Martin enumeró sus métodos para llevar una vida tranquila y que la han cambiado su vida.

«Lo primero que quería decirte era hay una cosa que se llama escritura de forma libre en la que escribes durante 12 minutos todos tus pensamientos y luego los quemas y los tiras. Eso es muy bueno. La meditación trascendental ha sido realmente maravillosa para mí», comenzó.

“Hay una cosa llamada propriocepción que es una especie de movimiento corporal para ayudar a equilibrar el cerebro. Básicamente hay un hombre llamado Jim Costello que hizo una cosa llamada el Método Costello. Eso es muy útil especialmente para los jóvenes con TDAH o autismo o cosas así”, recomendó.

Fiel a su arte, Martin recomendó terapia artística, musical y de cine: “La música de Johns Hopkins, música para la terapia psicodélica, es increíble. Un libro llamado ‘El enfoque del oxígeno’ que es excelente para respirar. Luego las películas son geniales. Hay una película que se llama Sing Sing que me encanta. Y hay una nueva artista que se llama Chloe Qisha. Su música me hace feliz».

Finalmente, cerró su video mostrándose feliz: «De todos modos, esas son algunas de las cosas que me están ayudando a mantenerme agradecido y feliz de estar vivo. Espero que estén ahí. Les mando mucho amor y si vienen a Seúl nos vemos pronto».