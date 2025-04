Lanzaron la serie «Daredevil: Born Again” en Disney+

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) vive un momento de gran expectación con el regreso de Matt Murdock en “Daredevil: Born Again” en Disney+, que ahora llega a su final de temporada. El nuevo episodio salió este martes 15, y en Argentina, Disney+ estrena un capítulo por semana. Los lanzamientos son cada martes desde las 23 horas.

La serie, protagonizada por Charlie Cox, se ha posicionado rápidamente como uno de los grandes éxitos del año en Disney+, generando gran interés ante el lanzamiento de sus próximos episodios y el acercamiento al final de su primera temporada.

Tras tres temporadas en Netflix, que canceló el proyecto en 2018, el personaje de Daredevil ha encontrado un nuevo hogar en la plataforma de streaming de Disney, donde ha retomado su historia con una serie propia.

Con ocho episodios ya disponibles, la producción ha logrado capturar la atención del público y consolidarse como un fenómeno dentro del UCM, y ahora llega el épico cierre de temporada.

Cuándo se estrena el último capítulo de “Daredevil: Born Again»

-Episodio 1 – Media hora en el cielo (Heaven’s Half Hour) – 4 de marzo de 2025

-Episodio 2 – Ópticas (Optics) – 4 de marzo de 2025

-Episodio 3 – The Hollow of His Hand – 11 de marzo de 2025

-Episodio 4 – Sic Semper Systema – 18 de marzo de 2025

-Episodio 5 – With Interest – 25 de marzo de 2025

-Episodio 6 – Excessive Force – 25 de marzo de 2025

-Episodio 7 – 1 de abril de 2025

-Episodio 8 – 9 de abril de 2025

-Episodio 9 – 15 de abril de 2025

¿De qué trata la serie “Daredevil: Born Again»?

La serie retoma la historia de Matt Murdock, un abogado ciego con habilidades sobrehumanas que lucha contra el crimen en Hell’s Kitchen, Nueva York. En esta nueva entrega, veremos a Matt enfrentando nuevos desafíos mientras intenta mantener en equilibrio su vida como abogado y su identidad como superhéroe.