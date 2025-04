Castense estuvo con Francisco en la Plaza San Pedro: “Fue uno de los días más lindos que viví en mi vida”

El castense, actualmente radicado en Córdoba, Adrian Robles, tuvo la posibilidad de estar “frente a frente” con el Papa Francisco en la Plaza San Pedro del Vaticano. “La fotografía fue en 2015, en ese momento no teníamos conciencia de lo que vivíamos, pero cuando estuve frente a él, me tildé, se me fueron las palabras que tenia pensado decirle”, expresó Robles en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz. “Fue uno de los días más lindos que viví en mi vida”, aseguró.

El entrevistado detalló que en la fotografía que le tomaron, se ve cuando el Papa Francisco bendice a su hijo Franco, y después con el mismo ritual con su “hija más pequeña” Elisa.

“Como quedé tildado cuando estuve frente a él, fue él quien empezó la breve charla, donde nos preguntó de donde eramos, nos dijo que tenía buenos recuerdos de Córdoba y mi hijo le dio una estampita de fútbol”, recordó. “Fue muy emocionante y fuerte”, aseguró el castense.

Robles recordó que esa audiencia pública “fue algo muy fuerte porque venia con ideas de cambio en la iglesia, y había muchas esperanzas en esas ideas de mayor inclusión, y eso se percibia en la gente”.

El entrevistado es “católico practicante” –el domingo- participó de un retiro espiritual con jóvenes. “Esta noticia nos cayó como un baldazo de agua fría”, admitió.

“En estos primeros momentos lo que más pensé fue en perdirle perdón porque lo incomprendimos y ojala que perdure su legado porque fue realmente alguien que lucho mucho contra las costumbres, contra el status quo y muchos no lo entendimos”, concluyó Robles.