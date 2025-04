El día que Francisco agitó la camiseta de un club pampeano en la Plaza San Pedro

El fallecimiento del Papa Francisco –durante la madrugada de este lunes- conmocionó al mundo. El líder de la iglesia católica fue el primer papa latinoamericano, y se destacó por su prédica a favor de los pobres, promovió el diálogo y criticó el modelo económico depredador y excluyente. El argentino más trascendente de todos los tiempos, ahora deja millares de anécdotas y sucesos que emocionan al mundo.

Uno de esos episodios lo relató el actual funcionario provincial y ex presidente de Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear, Juan Cruz Bartón, recordando cuando Francisco agitó la camiseta de la entidad verde alvearense en una audiencia pública en la plaza San Pedro en el Vaticano. “Hoy es un día triste para los católicos y para toda la humanidad, porque se fue una figura importante y son las muertes que se sienten”, destacó –inicialmente- Bartón en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

El entrevistado reconoció que esa jornada –de 2016- estuvo “tocado” porque “tuve la suerte de estar ese día, en ese momento y en ese lugar” para entregar una camiseta de su amado Ferro alvearense al argentino Jorge Bergoglio.

¿Cómo fue ese momento?…Bartón recordó que hizo un viaje con su esposa y amigos a Europa. “El miércoles fuimos a la misa en la plaza San Pedro. En cada viaje que hago llevo mi camiseta de Ferro y ese día no fue la excepción, y la tenía en la plaza conmigo. Quede lejos de las gradas e iba a ser difícil llegar hasta Francisco, pero cuando venia el Papamovil se levantaron todos, y fui atravesando las sillas para llegar hasta las gradas”, expresó.

“Tuve la suerte –continuó expresando- que cuando llego el Papamovil justo miró haciando donde estaba yo, porque podría haber mirado para otro lado. Pero me miro cuando estaba parado arriba de una silla con la camiseta de Ferro en la mano, y percibe (Francisco) que le iba a arrojar algo, y tuve la suerte que la agarro, la levantó y se la pasó al asistente. Todo fue en unos instantes».

-Lo extraordinario fue que esos instantes fue el tiempo sufienciente para que quede retratado en fotografías y en su momento se viralizaron.

-Mi familia y mis amigos quedaron atrás, y yo llegue porque camine por arriba de las sillas. Entonces, cuando termina la vuelta del Papamovil y cuando termina la misa y empieza la desconcentración, una pareja italiana viene y me muestra las fotos que habían tomado y que es esa foto que publique en las redes sociales. Pero, en ese momento no teníamos señal y no me la podían pasar. Asi que les pedí por favor que me la pasen porque era super importante para mí. Le dimos los números de celulares de los cuatro que estábamos para que nos pasen la foto. Y cuando agarramos señal, me cayeron las fotos y me provocaron una enorme emoción…Ahí mismo escribi algo y lo comparti en las redes sociales para que lo vean todos los hinchas de Ferro de Intendente Alvear y mis amigos en las redes sociales.

-Si bien recién empezaba el pontificado, ¿ya se percibia el carisma y la convocatoria de Francisco?

–Si, se sentía algo…está bien que los argentinos somos fanáticos, pero este Papa era distinto. Se hacia sentir su presencia, su carisma…y lo que nos queda pendiente es que no pude venir a Argentina, pero a nivel mundial hizo una labor muy importante.

-Bartón, ¿esta visita a la plaza de San Pedro fue anterior o posterior a los inconvenientes médicos que padeció?

–Este viaje fue antes del infarto. El viaje fue en 2016 y el infarto lo tuve en enero de 2019

-Podriamos decir que le duro la bendición, porque después tuvo un doble infarto justo dentro de un hospital…

-Si, seguro que algo tuvo que ver, porque tanto él como Dios me querían un tiempo más acá…

-Bueno, esos mensajes se deben interpretar. ¿Seguramente tendrán alguna misión importante para usted?

–En parte me tocó, y ojala que mas adelante siga algo más importante aún. Uno cuando atraviesa estas cosas todos los días agradece a la vida, agradece todos los días por tener vida, por tener cosas para disfrutar y lograr. Y nos dejaron un tiempo más, estamos gratis y hay que agradecerlo todos los días.