Ziliotto despidió a Francisco: «Nos recordó que la fe sin justicia social es incompleta», expresó

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, difundió un sentido mensaje dedicado al Papa Francisco, quien falleció a los 88 años.

Con el título de «Francisco, el argentino que conmovió al mundo», el mandatario pampeano hizo hincapié en la guía moral que resultó Francisco para todo el mundo.

«Hoy nos dejó, físicamente, el Papa Francisco. No solo fue un líder religioso: fue un guía moral para toda la humanidad. Con gestos simples y palabras profundas, puso en el centro de la escena global a los más olvidados. Habló por quienes no tienen voz, tendió puentes donde otros levantaban muros y nos recordó que la fe sin justicia social es incompleta», escribió Ziliotto en Instagram.



Y completó: «Desde La Pampa, lo recordaremos siempre con admiración, respeto y esperanza. Su legado trasciende fronteras y credos, porque nos enseñó algo esencial, que no hay futuro sin fraternidad, que no hay Iglesia sin pueblo y que no hay progreso sin justicia social. Su paso por el mundo deja un mensaje que seguirá inspirando a generaciones: cuidar la vida, defender la dignidad y construir la paz desde el amor».