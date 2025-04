La Reforma ganó la “Finalísima” de la Liga del Oeste

La Reforma se quedó con la Finalísima entre los dos campeones de la Liga del Oeste de fútbol 2024, al superar por 2 a 1 a Algarrobo del Águila, en el encuentro que abrió la temporada 2025. Este sábado arrancará el nuevo torneo.

La Liga del Oeste de Fútbol es parte del Torneo Provincial de Fútbol Municipal que organiza la Subsecretaría de Deportes de La Pampa, y agrupa a los equipos del oeste y sudoeste de la provincia.

La Reforma, ganador del primer torneo de la temporada 2024, y Algarrobo del Águila que fue el mejor de la segunda competencia, disputaron –el sábado pasado- la Finalísima en el Polideportivo Municipal de 25 de Mayo, abriendo la temporada de competencias para estas localidades pampeanas.

El ganador fue La Reforma, que se impuso por 2 a 1 con goles de Franco Alexis Valdez y Héctor Fabián Colado para coronarse campeón; en tanto que para Algarrobo del Águila, que desperdició un penal, marcó Javier Oscar Cobarrubia.



APERTURA 2025

La Liga del Oeste 2025 contará con la participación de once equipos, porque a los nueve que jugaron la edición pasada se sumaron la Municipalidad de 25 de Mayo, que vuelve a la competencia, y Alta Gracia, también veinticinqueño.

En esta ocasión el certamen se dividirá en dos zonas, organizadas por regiones. En la Zona A jugarán Santa Isabel, Algarrobo del Águila, La Humada, Puelén, Municipalidad de 25 de Mayo y Alta Gracia. Y en la Zona B estarán La Reforma, Chacharramendi, Puelches, Gobernador Duval y Cuchillo Có.

En cada grupo jugarán de manera independiente y los dos mejores de cada uno clasificarán para las semifinales interzonales que definirá a los finalistas. Así se definirá el Apertura y el Clausura, al cabo de los cuales los dos ganadores jugarán la final por el campeonato de la Liga del Oeste 2025.

La primera fecha del Apertura se jugará este sábado 26 de abril en las sedes de Algarrobo del Águila y La Reforma, con el siguiente programa:

Zona A (en Algarrobo del Águila): 11.00, Puelén vs. La Humada; 13.00, Santa Isabel vs. Municipalidad de 25 de Mayo; Algarrobo vs. Alta Gracia.

Zona B (en La Reforma): 12.00, Chacharramendi vs. Puelches; 14.00, La Reforma vs. Gobernador Duval. Libre: Cuchilo Có.