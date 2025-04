IPAV: Por sorteo público se adjudicaron 25 viviendas para familias de Rancul

El acto se realizó desde la Lotería de San Luis y fue trasmitido por la Televisión Pública Pampeana, y las familias de los aspirantes a acceder a “la casa propia” pudieron ser parte de la transmisión a través de la plataforma digital Zoom.

El gerente General del IPAV, Walter Faccipieri, destacó que esta es la operatoria del plan “Mi Casa 3” donde se hace un aporte de acuerdo al avance de obra de la localidad. “Hoy tenemos la suerte de ya haberlas concluido y que una nueva localidad tenga el privilegio de inaugurar viviendas», destacó.

“La provincia puso énfasis en todo lo que es la operatoria en construcción de viviendas y no se discontinuó absolutamente nada, más aún, se reforzó otorgando esta novedosa operatoria de los créditos “Llegar a Casa” que es un nuevo programa que tiene el IPAV, que hasta ahora eran solamente viviendas sociales. Recientemente tuvimos ‘Lotes con Servicios’ -continuó- y ahora para aquellos que tienen un lote o terreno, se les va a dar un crédito para que construyan su vivienda”, detalló.

“Estamos cubriendo todas las facetas en un esfuerzo muy importante del gobierno provincial para no solamente mantener la construcción de viviendas, si no en este caso ampliarla en otros segmentos que antes el IPAV no los tenía contemplados”, expresó.

PERÍODO DE IMPUGNACIONES

De las 25 viviendas, 24 se adjudicaron por sorteo público y una de manera directa por tratarse de una vivienda accesible, a partir de ahora y durante los próximos 10 días hábiles, se encuentra abierto el período de impugnación para evaluar cualquier irregularidad que sea detectada.

Aquellas personas que lo consideren, pueden realizar su denuncia de forma anónima, a través de la página web del IPAV www.ipav.lapampa.gob.ar , donde encontrarán un formulario dispuesto para esta circunstancia.



TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN A TODA LA PROVINCIA

Los sorteos de viviendas forman parte de la política de transparencia que lleva adelante el gobernador, Sergio Ziliotto, en ese sentido, la Lotería de San Luis cuenta con la tecnología necesaria, la experiencia, y la aprobación de los estándares internacionales para como en este caso, acompañar la iniciativa pampeana.

LOS ADJUDICATARIOS