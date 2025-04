Di Nápoli se lanzó como candidato a presidir el PJ pampeano

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, presentará su lista para disputar la presidencia del Partido Justicialista (PJ) pampeano en las elecciones internas que se desarrollarán para renovar los mandatos. La estrategia no incluye a las Unidades Básicas y los delegados departamentales, donde ya primaron acuerdos de unidad.

En una movida que se anticipaba por sus últimas declaraciones, Di Nápoli decidió patear el tablero y presentarse como candidato a presidente del PJ. La noticia trascendió este miércoles por la noche y fue confirmada por fuentes al tanto de los movimientos partidarios, publicó el diario La Arena.

«No hay unidad», sentenciaron. En ese sentido, explicaron que el espacio que encabeza el intendente santarroseño decidió presentar una lista para disputar el Consejo Provincial del Partido. «El va a ser el candidato a presidente», afirmaron.

Si bien aún restan detalles, trascendió que en la lista «hay al menos media docena de intendentes y ex intendentes. También está apoyada por una docena de gremios, miembros de la Juventud Peronista y militantes en general de distintas zonas de la provincia».

La estrategia contempla disputar la Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría General y las doce vocalías titulares. No apuntarán a las Unidades Básicas de Santa Rosa ni de ninguna otra localidad, donde en su mayoría se alcanzaron consensos, ni tampoco a las delegaciones departamentales. «Ahí no presentarán listas», confirmaron.

Las versiones que circularon en las últimas horas apuntaron a que no se trata de una interna de líneas, sino que son «peronistas que quieren conformar una nueva opción partidaria». La intención, argumentan, es lograr una renovación en las autoridades y en el discurso que tiene el Partido.

«No confundir».

Tras el acuerdo con la Plural la principal disputa se trasladó al kirchnerismo tras la ruptura entre La Cámpora, cuyos referentes son María Luz “Luchy” Alonso y Saúl Echeveste, y el intendente santarroseño Luciano di Nápoli, que llegó por esa línea y luego se separó. La discusión se originó por los lugares.

Se trata de cuatro cargos y la falta de acuerdo es cuántos le corresponden a cada sector. En el espacio del intendente pretendían en un primer momento mantener los tres lugares que hoy ocupan, pero entendían que ante el “destrato” actual era “necesario sentarse a hablar nuevamente”. También habían desmentido que se trate de una pelea con La Cámpora y remarcado que hace más de dos años que no integran esa línea, pero los incluyen dentro a la hora de las negociaciones.

Luego de la presentación del Mercado Concentrador, el propio Di Nápoli confirmó en conferencia de prensa que había retirado la documentación para juntar avales de cara a las elecciones del PJ. «Para los peronistas la discusión interna también es importante, porque todos queremos tener representación partidaria, pero esta es la contradicción secundaria”, señaló.

“Esperamos el cierre de lista para ver si se da o no la unidad. Pero no hay que confundir unidad con subordinación, planteamos la renovación, discursos nuevos, y seguir siendo parte. Pero si no se puede ser parte de esa unidad, veremos cómo se desarrolla. Retiré avales porque si no hay unidad y no retiraba los papeles, no podría participar”, explicó.

“Si no se da, no hay que hacer tanto drama. Si nos toca estar todos juntos, estaremos, si en alguna jurisdicción nos toca dar un debate, lo daremos. Yo soy producto de una interna y después de la interna hemos demostrado amplitud con todos los sectores. No dramaticemos, solo es la discusión interna de un partido político”, añadió.

Respecto a su pertenencia interna, y los lugares que su sector ocupó dentro de La Cámpora, dijo: “Ya le dije al gobernador que hace más de dos años que no pertenezco a La Cámpora, ni al kirchnerismo, no estoy en ese esquema. Hoy estoy representado dentro del partido, nadie me tiene que ceder nada”.