Preocupación por la salud de María Becerra: fue internada de urgencia por un dolor abdominal

La cantante María Becerra fue internada de urgencia durante la madrugada del miércoles 23 de abril tras presentar un fuerte dolor abdominal. Según trascendió, la artista debió ser intervenida quirúrgicamente y su estado se encuentra reservado.

Según indicó el periodista Gustavo Méndez en el streaming Love/st, la cantante ingresó a la Clínica Zabala, ubicado en el barrio de Belgrano, alrededor de la medianoche, presentando fuertes dolores en su abdomen por lo cual fue derivada al sector “shock room”.

Una vez allí, el equipo médico la derivo al quirófano bajo un diagnóstico de abdomen agudo de shock hipovolémico y, según Méndez, la operación se realizó con éxito: “Fue derivada a terapia intensiva, estuvo entubada, aunque pocas horas después fue extubada porque su estado de salud está mejorando favorablemente”.

El shock hipovolémico con abdomen agudo se debe a una pérdida importante de líquido en el cuerpo, lo que causa una disminución en la perfusión de los órganos y puede manifestarse con dolor abdominal agudo, tal y como habría sentido la cantante.

“Esperé a que María estuviera bien, fuera de peligro, para contarlo”, expresó Méndez sobre su información.

Otra de las informaciones que circuló en las últimas horas, indica que la cantante estaría atravesando un embarazo de riesgo: “Lo que me cuentan, tiene que ver con lo que le pasó ya en su momento, que este tenía que ver con el tema del embarazo, este yo no sé, no lo tengo ni confirmado», contó Pepe Ochoa en LAM.

El año pasado, María Becerra abrió su corazón con sus seguidores y confesó haber transitado por un embarazo ectópico por el cual debió realizarse un aborto. La cantante manifestó su tristeza al no poder formar una familia junto a su pareja J.Rei, como estaba en sus planes.