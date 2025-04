Interna en LLA – La Pampa: Acusan a Patterer y Suárez de “comprar voluntades” con cargos en el PAMI

La dirigenta libertaria Victoria Rambur aseguró que las designaciones que se concretaron en las oficinas de PAMI de La Pampa son parte de la “compra de voluntades” que realizaron Juan Pablo Pattener y el piquense Fernando Suárez, quienes “están actuando de la misma forma que resistimos y criticamos”.

La entrevistada que quienes fueron designados en más de una decena de localidades “no son militantes porque son personas que entraron a La Libertad Avanza (LLA) afiliándose a 10 minutos de empezar el Congreso Provincial el año pasado, pero nadie los conoce, excepto la familia de Suárez que metió a su familia y los compañeros de la clínica”.

“Quienes lo conocen (a Fernando Suárez) me dijeron que metió personas que trabajan en la clínica que él trabaja y también había metido a su familia en el Congreso Provincial”, denunció en una comunicación telefónica con Radio DON de esta localidad.

La militante de “La Tercera Posición – La Pampa Avanza” aseguró que los designados son personas que “vienen de La Cámpora, del peronismo, hay del PRO también, porque son arrepentidos de sus espacios, y fueron designados en las distintas reparticiones del PAMI”. Juan Pablo Patterer, Julio Jamad, Nicolás Boschi y Soledad Boschi, integran uno de los sectores internos de LLA en La Pampa.

“Atrás de todo esta (Juan Pablo) Patterer porque, como no tiene militancia en la LLA, tiene que salir a comprar voluntades, y estas personas entraron por la ventana en un partido donde nunca trabajaron y nunca militaron. Y muchos están con él en busca de un cargo político”, expresó.

“Los vamos a exponer y le vamos a contar a la gente lo que buscan y de donde vienen, porque nosotros defendemos un proyecto de liberalismo en La Pampa, y con Patterer y compañía estamos repitiendo patrones viejos porque ahí no hay evolución, ni mejora ni propuesta superadora”.

Fractura y reorganización.

La santarroseña indicó que LLA en La Pampa se fracturó “el año pasado por la pelea de (Luciano) Ortiz y (Nicolás) Boschi por un cargo” en la gerencia del PAMI La Pampa. “Eso nos avergüenza que sea ese el origen de una pelea partidaria”, reconoció.

“Los que quedamos al medio de esa trifulca, hicimos rancho aparte porque no coincidimos ni con uno, ni con el otro. Y empezamos a trabajar para reconstruir lo que destruyeron Boschi y Patterer, porque a Patterer lo trajo Boschi a La Pampa”, expresó la militante libertaria santarroseña.

Analizó que actualmente no hay atomización en la LLA, sino que se están reorganizando. “Creemos que las personas que en serie piensan en hacer una mejora a su comunidad y quienes piensan en términos políticos proactivos y positivos, se fueron a la Tercera Línea y el resto se quedo para ver si hay algún beneficio personal a obtener”, disparó.

Irregularidades económicas.

Rambur también se refirió a las denuncias de irregularidades en el cobro de los aportes partidarios que se depositaban en la cuenta personal de un dirigente libertario. Recordó que la Ley nacional de financiamiento político “prohíbe expresamente que se depositen fondos en cuentas personales y el dinero debe ir a una cuenta oficial del partido político”. “Acá lo que se hizo fue contravenir una norma de orden público, por eso tomamos algunas herramientas y se van a activar los mecanismos internos de sanción disciplinaria”, aseguró.

Explicó que todos los partidos políticos se financian con el aporte de los funcionarios que ocupan cargos públicos, y en LLA estaba establecido que debían aportar el 15 por ciento de su salario. “La irregularidad que expusimos consistía que el pedido de $ 150 mil a los funcionarios, no era el 15 por ciento y encima los enviaban a una cuenta personal”, detalló.

-Rambur, ¿Quién tiene hoy la llave de LLA en La Pampa para empezar a negociar la conformación de frentes electorales o se van a presentar en las elecciones legisaltivas con candidatos propios?

-Mirá…nadie tiene del todo la sartén por el mango. Patterer tiene llegada para rosquear y conseguir cargos para comprar voluntades por fuera de la política. Ortiz y Boschi quedaron relegados porque no supieron salir del conflicto donde se metieron y hoy no tengo relación. Realmente no tengo una respuesta para darte en este momento y la discusión o negociación ni siquiera empezó para darte una respuesta preliminar.