El Banco Nación auspicia un show del Hombre Araña que organiza la secretaria de Karina Milei

Una empresa vinculada a la secretaria de Karina Milei organiza shows en el ex CCK con entradas de 140 mil pesos. Los espectáculos tienen auspicio del Banco Nación, una empresa que controla la hermana presidencial a través del vicepresidente Darío Wasserman, esposo de Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El evento Spider-Man sinfónico se realizará el 27 de mayo en el ex CCK. Se trata de una producción karinista de punta a punta: el lugar, la productora y los auspiciantes están vinculados a la hermana de Javier Milei.

Foggia Group, una productora que perteneció hasta 2023 a Mara Gorini, secretaria de Karina, y a Carlos Dionisio, es la organizadora del evento. Fueron también quienes pagaron el alquiler del Luna Park para la presentación de un libro de Milei.

Para la proyección de Spider-Man, into the Spider Verse, la secretaria de Karina eligió al ex Centro Cultural Kirchner, un espacio que también controla la hermana presidencial a través de la Secretaría de Cultura. Tras pagar el canon correspondiente, Foggia puede disponer libremente de los precios de las entradas.

Los tickets van desde los 57 mil pesos hasta los 142 mil con service charge incluido. Si bien los precios son elevados, el Banco Nación ofrece un 15% de descuento y financiar los pagos en hasta seis cuotas.

Según explicaron desde el gobierno, el precio del auditorio lo establece el tribunal de tasación nacional. Dijeron que el espectáculo se hace fuera de los días que funciona el ex CCK, que organiza espectáculos de miércoles a domingo. «Los privados son los que ponen el precio de las entradas. El Estado recibe un alquiler», señalaron.