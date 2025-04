En Castex, Curutchet lo acusó de hacer «show mediático» y el concejal Araya le respondió

La intendenta Monica Curtuchet acusó al concejal del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa), Martín Araya, de hacer show mediático en el Concejo Deliberante (CD) local. Así reaccionó la jefa comunal después que el edil opositor reveló que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) ocultó que una funcionaria local era la propietaria mayoritaria del terreno baldío donde la empresa municipal Gastex ejecutó “una de las primeras obras”, precisamente bajo la dirección de la arquitecta municipal, mientras “otros vecinos pagaron los trabajos y estuvieron “más de un año esperando que el servicio llegue a sus viviendas”. Araya le respondió a Curutchet que incurrió en “una falta de respeto hacia la envestidura de un concejal”, porque “cuestionar en el recinto y solicitar informes” es “parte fundamental de mi labor”.

El cruce entre Curutchet y Araya comenzó en la última sesión ordinaria del CD local, y continuó en las últimas horas. La jefa comunal “primereó” elevando –el jueves a la noche- a los concejales una respuesta a un pedido de informes que aún no tenía dictamen, y lanzó los dardos hacia el edil del FreJuPa que estuvo ausente por prescripción médica. Y la pólemica continuó con el comunicado de prensa del legislador opositor.

El origen del cruce está vinculado con un pedido de informes sobre el funcionamiento de la empresa municipal Gastex, donde el DEM demoró “casi un año” en responder y cuando finalmente ingresó la respuesta al CD, Araya consideró que por “error involuntario u omisión maliciosa” se ocultó que una funcionaria municipal era “propietaria mayoritaria” de un terreno baldío donde se concretó la obra de gas natural.

SHOW MEDIATICO

Curutchet envió –el jueves- la respuesta al pedido de informes de la oposición, pese a que aún no contaba con dictamen para su elevación al edificio de la calle Padre Durando. Allí aseguró que la empresa municipal ejecuta las obras “en el orden que se firman los contratos con los vecinos y según las solicitudes”, y “el contrato es firmado por cualquiera de los condóminos de cada inmueble en caso que los hubiera, en general lo hace quien se ocupa de la solicitud y pago”.

Según, la jefa comunal el pedido de informes “parece una mera excusa”, para “hacer lo que nos tiene acostumbrados, es decir, el show para algunos medios, sin formalizar denuncia alguna en los ámbitos correspondientes, dado que sus libre interpretaciones de la documentación o de la información proporcionada, dista de la realidad de la gestión”. E indicó que esas prácticas “pueden haber sido de gestiones que si hemos conocido y que la sociedad no acompaña más con su voto”.

“Lamentamos las acciones públicas del concejal que responden a una forma de hacer política que no compartimos para nada”, expresó la intendenta, y ratificó que las obras “se realizan con total independencia de nombres y relaciones”.

El texto añade que la empresa municipal genera puestos de trabajos desde hace cinco años, y ahora no vienen “empresas foráneas a hacer obras en nuestra ciudad y somos quienes nos traslados y las hacemos en otros pueblos”.

Según Curutchet, ningún funcionario “de esta gestión está para beneficiarse del lugar que los vecinos nos dieron”, y si bien inicialmente omitió incluir a la funcionaria en el listado de los beneficiarios de las obras de gas natural, ahora destacó que un funcionario que invierte en la localidad “no es un desprestigio para su persona, es una demostración de que apuesta a la ciudad para la que trabaja”.

RESPUESTA DE ARAYA

El concejal del FreJuPa, Martín Araya, emitió un comunicado de prensa para responder a la jefa comunal castense Mónica Curutchet, donde indicó que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) presentó “fuera de término” un comunicado “aludiendo a mi persona”, aprovechando que “me encotraba con licencia médica por 72 horas, que fue previamente noticiada al Concejo Deliberante”.

Consideró que Curutchet al indicar que realiza “shows mediáticos”, incurrió en “una falta de respeto hacia la envestidura de un concejal”, porque “cuestionar en el recinto y solicitar informes” es “parte fundamental de mi labor”.

Desmitió que haya realizado declaraciones en los medios de comunicación locales, porque solamente ejerció el derecho a expresarse en su lugar de trabajo, y no formuló declaraciones periodísticas.

“Me sorprende la celeridad con la que se respondió a un pedido de informe sin dictamen, aprovechando mi ausencia —y, por ende, mi imposibilidad de replicar en el recinto—, cuando, en cambio, tardó más de un año en responder un pedido de informe aprobado por dictamen en el Concejo Deliberante”, ironizó el edil opositor.

En otro párrafo, analizó que la respuesta de Curutchet al CD ratificó que “se ejecutó una obra con la empresa municipal en un terreno baldío propiedad de una funcionaria pública, mientras vecinos con viviendas habitadas esperaban” acceder al servicio público. “Se trató de una obra no prioritaria” y “se omitió el nombre de dicha funcionaria en la nómina de obras realizadas”.

Finalmente reafirmó su respeto hacia “la investidura de los funcionarios del DEM, pero ello no me exime de cumplir con mi deber de interpelar, analizar y exigir transparencia”. “El pueblo nos demanda compromiso, y es a él a quien debemos rendir cuentas. Por ello, continuaré solicitando toda la información que considere necesaria, porque cuando un concejal pregunta y exige datos, no está obstruyendo: está ejerciendo su mandato”, concluyó.