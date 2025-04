Confirmaron la fecha de estreno de la segunda temporada de «Merlina»

Jenna Ortega vuelve a ponerse en la piel de Merlina Addams para el avance de la segunda temporada de “Wednesday”, publicado por la cuenta de Netflix en X. Según anticiparon desde la plataforma, el proyecto de Tim Burton se dividira en dos partes publicadas con un mes de separación entre ambas.

En las últimas horas se conoció el primer tráiler de los nuevos capitulos que recorren la vida Merlina en la academia Nunca Más, donde ocurrió la primera temporada en la que la protagonista se vio envuelta en distintos desafios junto a sus compañeros.

De esta forma, la primera parte se estrenará el próximo 6 de agosto y la segunda el 3 de septiembre de este año.

Back in black. From visionary Tim Burton, Wednesday Season 2 premieres this summer.



Part I August 6 🖤 Part II September 3 pic.twitter.com/Fx50nUEPFR— Netflix (@netflix) April 23, 2025