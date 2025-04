Déficit cambiario récord: US$ 11.656 millones se fueron en 10 meses y marzo marca un nuevo máximo

Desde junio del año pasado, el flujo de divisas en Argentina mostró un persistente desequilibrio, con más dólares saliendo del país de los que ingresan. En un lapso de diez meses, el balance cambiario del Banco Central (BCRA) acumula un déficit de cuenta corriente de US$ 11.656 millones.

Según consigna diario Clarín, la situación se agravó en marzo de 2025, cuando a este ya abultado déficit se sumó un resultado negativo en la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) de US$ 456 millones. Además, el déficit de la cuenta corriente de marzo, que alcanzó los US$ 1.674 millones, se convirtió en el más elevado registrado durante la actual gestión, según los datos informados por el BCRA.

En marzo, los pagos por importaciones totalizaron US$ 5.752 millones, mientras que los ingresos por exportaciones se ubicaron en US$ 5.296 millones. Esta es la segunda vez en la administración actual que el comercio exterior de bienes arroja un saldo negativo, luego de un déficit de US$ 39 millones en diciembre de 2024.

La cuenta de «Servicios» también contribuyó significativamente al déficit, registrando un saldo negativo de US$ 799 millones en marzo, cifra muy superior a los US$ 111 millones del mismo mes de 2024. Este incremento se explica principalmente por los egresos netos en concepto de «Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta» (US$ 698 millones), «Otros servicios» (US$ 181 millones) y «Fletes y seguros» (US$ 134 millones), parcialmente compensados por ingresos netos en «Servicios empresariales profesionales y técnicos» (US$ 214 millones).

Por otro lado, la intervención del Banco Central en el mercado cambiario para controlar la brecha entre el dólar oficial y el dólar MEP significó una salida de US$ 202 millones en marzo.

La combinación de estos factores, sumado a un déficit de US$ 1.053 millones en la cuenta financiera cambiaria del Gobierno General y el BCRA durante marzo, explica la significativa pérdida de reservas del mes, que disminuyeron en US$ 3.131 millones.

En el acumulado de los primeros tres meses de 2025, si bien el comercio exterior dejó un saldo positivo de US$ 838 millones, los servicios generaron un déficit de US$ 3.024 millones, los intereses otros US$ 1.974 millones y el giro de utilidades alcanzó los US$ 38 millones.

Los pagos de intereses entre enero y marzo se desglosaron en: US$ 593 millones al FMI, US$ 513 millones a otros organismos internacionales, US$ 506 millones en cancelaciones de deuda pública y US$ 850 millones pagados por el sector privado. Los ingresos por este concepto fueron de US$ 488 millones.

La cuenta de viajes, pasajes y pagos con tarjeta mostró egresos por US$ 3.706 millones en el primer trimestre, parcialmente compensados por ingresos de US$ 956 millones, resultando en un déficit de US$ 2.750 millones.

Esta persistente pérdida de reservas ya era evidente cuando, a principios de abril, el acuerdo con el FMI introdujo una modificación cambiaria hacia un esquema de flotación con bandas móviles, eliminación del dólar blend y flexibilización de las restricciones cambiarias para personas físicas, así como para la distribución de utilidades y los plazos de pago del comercio exterior.

A pesar del refuerzo de las reservas del Banco Central gracias al acuerdo con el FMI, algunas voces advierten que el desequilibrio externo podría incluso acentuarse debido a una mayor apreciación del peso, lo que encarecería en dólares la producción interna. En este sentido, la Consultora LCG señala que «la entrada de capitales para financiar déficits de comercio exterior no suele durar mucho».