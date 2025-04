Hace 48 años secuestraron y desaparecieron al autor de El Eternauta

Ayer se cumplieron 48 años del secuestro a Héctor Germán Oesterheld, el creador del El Eternauta y de otras famosas historietas nacionales, durante la dictadura militar.

Un 27 de abril de 1977, Oesterheld fue raptado en La Plata por tener fuertes convicciones políticas que contrariaban a lo “establecido” por el gobierno de facto. El autor del “Eternauta”, a finales de los 70, tuvo un fuerte vínculo con montoneros y desde la clandestinidad, pudo finalizar El Eternauta II.

Estas obras tenían un alto contenido político, que mostraban un cierto paralelismo con el contexto de aquellos años. Sus personajes, Juan Salvo y Germán, viajeros en el tiempo desde 1959, se encontraban en una Buenos Aires post-apocalíptica, que había sido devasta por una invasión alienígena. Esto provocó una tormenta de nieve tóxica y los protagonistas de su relato intentan luchar por la supervivencia y la dignidad.

La historia de Oesterheld, no fue muy diferente a la ficción. Lamentablemente él y sus cuatro hijas, también militantes montoneras, Diana, Beatriz, Estela y Marina, dos de ellas embarazadas, tuvieron que luchar por sobrevivir a un régimen implacable que les quitó la vida.

Tres fueron secuestradas y enviadas a los centros clandestinos de detención, en donde no pudieron escapar de las manos de los genocidas. Mientras que Estela, la mayor, fue sorprendida por un grupo de tareas y al intentar escapar fue baleada. Si bien su estado era crítico, la llevaron al hospital de Adrogué y no se supo más sobre su destino.

En una entrevista que dio Oesterheld años antes de su trágico final, aseguró que “El Eternauta” fue la mejor historia que se hizo en ciencia ficción en la Argentina y enfatizó que ese relato no envejece, sino todo lo contrario, es vigente.

Por otra parte, le consultaron si recibió algún premio o reconocimiento por esa obra y respondió: “Yo no, pero los dibujantes de mis guiones sí. Así es la vida, y no me quejo”, expresó.

Usando la palabra de Oesterheld, su relato sigue tan “vigente” que su talento será desplegado en una super producción de Netflix que tiene como protagonista al galardonado, Ricardo Darín, que le dará vida a esa historia.

Llevará la imaginación y la tenacidad de su autor a nuevas personas, una suerte de “revancha” al demostrar que sigue “vivo” y su legado perdurará pese a los intentos de silenciarlo. Porque las grandes historias, como las de Oesterheld, no mueren: se transforman, resisten y vuelven, más fuertes, para inspirar a nuevas generaciones.