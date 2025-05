Interna del PJ La Pampa: Los nombres de las listas que encabezan Ziliotto y Di Nápoli

La Lista 1 – Peronismo Pampeano cuenta con la integración de todas las líneas con presencia territorial en la provincia, con lo que no sólo responde al mapa geográfico sino también al esquema interno del Partido Justicialista de La Pampa. Por su parte, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, presentó la lista “Renovación Peronista Pampeana», para competir en las elecciones internas contra la lista de unidad del gobernador Sergio Ziliotto, y lo acompaña como vicepresidenta la castense Shirley Bustos, secretaria adjunta de La Bancaria.

La Lista 1 – Peronismo Pampeano la integran el actual gobernador Sergio Ziliotto, el ex gobernador Carlos Verna, la actual vicegobernadora Alicia Mayoral; los legisladores nacionales Daniel Bensusan, Varinia Marín y Ariel Rauschenberger; los intendentes Fernanda Alonso, Ariel Rojas, Facundo Sola, Adriana García, Julio Gerez y Ariel Mauna; los diputados provinciales Hernán Pérez Araujo, Espartaco Marín, María Luz Alonso, Daniel Lovera, Liliana Robledo, Silvina Larreta, Federico Ortiz, Juan Barrionuevo. Asimismo se agregan los dirigentes Jorge Lezcano, Roberto Robledo, Marcelo Pedehontaá, Cesar Montes de Oca, Saúl Echeveste y Gabriela Labourie, entre otros.

CANDIDATOS AL CONSEJO LOCAL DE UB DE SANTA ROSA

La Lista 1 del Peronismo Pampeano presentó, esta tarde, la lista de candidatas y candidatos para ocupar la presidencia, vicepresidencia y vocalías del Consejo Local de Unidades Básicas de la ciudad de Santa Rosa. También se hizo lo propio con las candidaturas a delegados al mismo Consejo, por cada una de la Unidades Básicas santarroseñas.

Las listas están integradas por personas referentes de todos los espacios que conforman al justicialismo pampeano, con representación reconocida en Santa Rosa y la provincia.

LISTA Nº 1 – PERONISMO PAMPEANO – CONSEJO LOCAL DE UNIDADES BASICAS DE SANTA ROSA

Estará integrado por Lucas Jesús Ovejero (presidente) y Cintia Carina Zalabardo (vicepresidenta), mientras que Jorge Rodríguez, María Julia Durán Fabián Celestino Bruna y Patricia Viviana Goerge serán los candidatos a vocales titulares.

La nómina propone como delegados al Consejo de Unidades Básicas de Santa Rosa a Antonio Curciarello (Villa Santillán), Xiomara Anabel Heick (Colonia Escalante), María Soledad Soto Gallego (Villa Parque), Lucas Simón Rojo (Zona Norte), Mauricio Germán Márquez (Villa del Busto), Romina Montes de Oca (Zona Centro) y Néstor Fabian Avendaño (Villa Alonso).

RENOVACIÓN PERONISTA PAMPEANA

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, confirmó la presentación de la lista «Renovación Peronista Pampeana», su nómina para competir en las elecciones internas del Partido Justicialista de La Pampa contra la lista de unidad del gobernador Sergio Ziliotto. Lo acompaña como vicepresidenta la castense Shirley Bustos, secretaria adjunta de La Bancaria.

Los apoderados de la lista presentaron esta tarde las planillas de avales correspondientes a 13 departamentos de la provincia, más del doble del piso requerido por la Carta Orgánica del Partido Justicialista de La Pampa.

Di Nápoli se postula a la presidencia del PJ de la Pampa por la lista “Renovación Peronista Pampeana”. Lo acompañan la dirigenta gremial de La Bancaria, Shirley Bustos, como candidata a vicepresidenta; y el intendente de Lonquimay, Manuel Feito, como candidato a secretario general, además de militantes, dirigentes y referentes de distintos puntos de la provincia.

LA LISTA

La Lista 17 «Renovación Peronista Pampeana», encabezada por Di Nápoli como presidente, Bustos como vice y Feito como secretario general, se completa con los siguientes nombres:



Aníbal Schmidt (Secretario General de la CGT de La Pampa), Jacqueline Evangelista (ex ministra de Educación de la Provincia de La Pampa), Lucas Corral (Secretario General de la Asociación de Trabajadores de Farmacia de La Pampa), Carmina Besga (secretaria de Gobierno de Santa Rosa), Abel Avendaño (ex intendente de la localidad de 25 de Mayo desde 2015 hasta 2023 por el PJ), Lorena Olivero (ex concejala y secretaria municipal del PJ en Rancul), Félix Pico (Asesor en política energética en la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza), Adriana Barona (Concejala de Toay por el PJ), Francisco Faggianiex (secretario General de la CGT La Pampa), Ana Sol Portaluppi (Abogada. Militante de la Juventud Peronista. Oriunda de Eduardo Castex), Francisco Bompadre (Presidente del Bloque Justicialista del Concejo Deliberante de Santa Rosa) y Mirta Erro (Secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad La Pampa -ATSA).

SUPLENTES

-Claudio Ferrando (Militante de Realicó), Alicia Giraudo (ex concejal de Parera), Ricardo Lipschitz (militante de Quemú Quemú), Mariana Junco (Militante de Santa Rosa), Cesar Bruno Paoli (secretario General de Escuelas Hogares y Rurales de La Pampa -SIDHER), Paola Camper (Militante de Santa Rosa), Raúl García (Militante de Santa Isabel) y Rocío Copelotti (Directora de Familia y Niñez de la Municipalidad de Santa Rosa).