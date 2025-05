En Carro Quemado, entregaron viviendas y construirán otras ocho casas

El ministro de Gobierno y Asuntos municipales, Pascual Fernández, encabezó el acto de entrega de cuatro viviendas del Plan Mi Casa 1, que se construyendo por administración municipal con contratación de mano de obra local. Además, se firmó un convenio para la construcción de otras ocho viviendas.

El ministro Fernández destacó -en el acto que se desarrolló el martes- que “hace poquito” en gobernador Sergio Ziliotto inauguró el CDI y ahora se entregan casas. “Esto tiene que ver pura y exclusivamente con decisiones políticas, pensadas en la gente, que llegan a todo el territorio, y también obviamente a Carro Quemado”, destacó.

“En tiempos donde desde el gobierno nacional quieren transformar al Estado en mala palabra, nosotros hacemos especial hincapié en la figura de un Estado presente y eficiente”, expresó.

“Por eso lo tenemos que defender, porque no queda en un discurso, queda en hechos concretos: hace unos días con el Centro de Desarrollo Infantil, pensando en las primeras infancias, y hoy pensando en la familia”, concluyó.

«Sueños cumplidos»

El ministro aprovechó el acto para anunciar otras obras en esta localidad destinadas a la solución habitacional.

“El Gobernador me pidió que les dijera que se van a construir ocho viviendas más, y vamos a estar firmando hoy ese convenio. Fíjense ustedes que, mientras el Gobierno nacional abandona todas las obras públicas del territorio nacional, muchas de ellas en La Pampa, nosotros no solo estamos entregando casas, sino que estamos anunciando la construcción del doble”, expresó.. “Eso es lo que tenemos que tener presente, porque no son solamente viviendas: detrás de ellas hay trabajo para la gente, hay dignidad, hay circulación económica que potencia los lugares. Tengamos en cuenta todas estas cosas, y defendamos lo que tenemos, defiendan su sueño, defiendan sus derechos” señaló.