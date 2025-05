Hideo Kojima, desarrollador estrella de videojuegos, es fan de El Eternauta y lo demostró en sus redes

El prestigioso desarrollador japonés Hideo Kojima, referente global de los videojuegos, elogió públicamente la serie El Eternauta y en pocas horas su comentario se volvió tendencia en redes sociales, especialmente en la Argentina.

“Vi tres episodios de El Eternauta. Es buenísimo”, escribió Kojima en su cuenta oficial de X junto a pósters de la serie en distintos idiomas. El mensaje, publicado en japonés e inglés, rápidamente acumuló miles de “me gusta” y provocó una ola de celebraciones entre usuarios argentinos que lo compararon con «un gol de Messi».

Según supo Noticias Argentinas, Kojima usó el término “binge watched”, que refiere a mirar varios episodios seguidos, dejando en claro que no pudo despegarse de la serie que protagoniza Ricardo Darín como Juan Salvo. También replicó su entusiasmo en Instagram, donde compartió una imagen del afiche oficial con el rostro del actor.

Conocido por incluir a estrellas de Hollywood en sus videojuegos, como Norman Reedus, Guillermo del Toro o Léa Seydoux, el guiño de Kojima disparó pedidos para que Darín o Ariel Staltari sean parte de su próximo proyecto. Incluso, algunos fanáticos imaginaron un videojuego basado en El Eternauta.

La serie dirigida por Bruno Stagnaro, basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld, es uno de los éxitos actuales de Netflix. Según Flixpatrol, ocupa el tercer lugar entre las producciones más vistas a nivel mundial, detrás de You y Asterix and Obelix: The Big Fight. El fenómeno, ambientado en una Buenos Aires invadida por una nevada mortal, ya tiene confirmada una segunda temporada, aunque aún sin fecha de estreno.

El nombre de Kojima también trepó entre las búsquedas más populares de Google en la Argentina este jueves, tras su publicación. El impacto de su opinión ratifica el peso cultural y global que logró El Eternauta en su nueva versión audiovisual.