La verdadera casta: Senador libertario tiene hasta un hijo asesor con sueldo millonario y un grave historial de violencia

Como buen integrante de la casta que su espacio libertario demoniza, el senador por La Rioja Juan Carlos Pagotto convirtió su despacho en la Cámara Alta en un feudo familiar financiado con fondos públicos. En la categoría más alta y como asesor nombró a su hijo cuasi adolescente y sin ningún título, un pibe que destila odio en redes sociales y publica, por ejemplo, que «el mejor kirchnerista es el kirchnerista muerto», publicó la periodista Ivi Cangaró.

Juan María Pagotto es riojano como toda su familia, que se autoproclama “casi abogado” porque, según sus propias palabras, le “da paja” terminar la carrera, y no se le conoció otro trabajo que el de modelo en su provincia natal, desfilando para algunas casas de moda. Por lo demás, fotos de fiestas y salidas con amigos, y no mucho más. Cuando estalló el escándalo por su designación, cerró sus redes sociales.

Sin embargo, todo esto no le impidió ser nombrado por su padre como su único asesor de rango A-1, el nivel de mayor remuneración en el Senado, con un sueldo que ronda los tres millones y medio de pesos mensuales. ¿Su mérito? Solo el senador lo sabría, o no. Lo que sí se conoce es el historial de agresiones verbales y amenazas de muerte de Juan María en redes sociales, un comportamiento que pone en jaque la ética de su designación y la del propio senador.

Una PyME familiar en el Senado

El nombramiento de Juan María no es un caso aislado. Pagotto padre tejió una red de amigos y familiares en cargos públicos que huele a clientelismo. Entre los beneficiados está Carola Fabiana Menem, dirigente de rango A-6 y prima de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y de Eduardo “Lule” Menem, asesor de Karina Milei.

Pero la lista no termina ahí. Fuentes de La Rioja aseguran que también están nombradas como asesoras la novia y la suegra de Juan María, es decir, la nuera y la consuegra del senador. Una verdadera PyME familiar enquistada en el Senado, sostenida con dinero público.

En un intento por justificar el nombramiento de su hijo, Pagotto explicó en un reportaje que, tras un delicado cuadro de salud, decidió incorporar a Juan María como su asistente personal para que lo acompañe en la Cámara. Sin embargo, esta excusa no explica por qué el joven, sin título ni trayectoria conocida, ocupa el rango más alto ni por qué el senador ha extendido los privilegios a otros familiares y allegados.

Un historial de odio en redes sociales

El perfil de Juan María Pagotto en la red social X es un muestrario de violencia verbal y odio ideológico. Su foto de portada reza: “El kirchnerista bueno es el kirchnerista muerto”, una declaración que resume su postura.

El periodista Manuel Román, de «Diagonales», destapó una serie de posteos en los que «Juanma» no escatima en insultos, amenazas de muerte y comentarios discriminatorios hacia los que considera «negros de mierda». A continuación, un repaso de sus publicaciones más escandalosas:

Sobre el periodista Jorge Rial, por usar una remera con la imagen de Mao: “Cuando te pregunten qué es ser un hijo de puta, mostrale esta foto, nefasto usa y pública la remera de un genocida comunista. #RialHuevoDuro”.

Al gobernador Axel Kicillof le dice: “Devuelva cromosomas”.

Del gobernador Ricardo Quintela dice y conmina: “Hijo de puta, chupame un huevo”.

Sobre el feminismo que “Atrofia las neuronas”.

A la periodista Ingrid Beck la define como: “Pedazo de mogólica”.

A la periodista Ángela Lerena la insulta: “Zurda, burra e impresentable”.

A Manuela Castañeira le dice: “Pelotuda”.

A Ofelia Fernández, con quien tiene especial ensañamiento, no ahorra los “hija de puta” en múltiples posteos.

Si bien el foco de sus insultos está en mujeres jóvenes, bonitas y que piensan, las bravatas contra los varones son directamente amenazas:

Del legislador Leandro Santoro dijo que: “Habría que colgarlo del Obelisco”.

Sobre el presidente Alberto Fernández, en abril de 2020, propuso “Empalarlo en la Casa Rosada”.

Y con el diputado Daniel Lipovetsky sugirió: “Hacer un águila de sangre con este parásito en medio del Obelisco”.

Pero el punto más bajo llegó el 24 de marzo de 2020, cuando Juan María publicó: “#NoFueron30000, no fueron inocentes y no fueron suficientes. Viva la patria hijos de puta”. Un mensaje que no solo niega los crímenes de la dictadura, sino que los reivindica con una crueldad que hiela la sangre.

El padre: misógino defensor de genocidas

El refrán popular dice que «de tal palo tal astilla» y el comportamiento del hijo no es un hecho aislado; parece ser un reflejo del pensamiento de su padre. Juan Carlos Pagotto, quien se presenta en X como “un abogado absolutamente descreído de la política”, no solo es senador, sino que preside la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, encargada de debatir decretos de necesidad y urgencia (DNU).

En sus redes, Pagotto no oculta su afinidad con agrupaciones como CELTYV, liderada por Victoria Villarruel, que reivindica a los represores de la dictadura, o Justicia y Concordia, una asociación que aboga por la libertad de genocidas condenados.Pagotto fue abogado defensor de criminales de lesa humanidad como el vicecomodoro Luis Fernando Estrella y el ex comisario Domingo Benito Vera, ambos condenados a prisión perpetua junto al represor Luciano Benjamín Menéndez por el secuestro, tortura y asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, y del obispo Enrique Angelelli en La Rioja.

En sus publicaciones, Pagotto ha calificado a Hebe de Bonafini como “Bostafini”, afirmado que los desaparecidos no fueron “jóvenes idealistas” y lamentado que Jorge Rafael Videla muriera en prisión.

Su misoginia también es evidente. En 2007, como abogado defensor del tatuador Patricio Amalio Pioli, quien viralizó contenido sexual explícito de su ex pareja sin consentimiento, Pagotto calificó a la víctima en juicio con términos como “prostituta, exhibicionista, deshonesta, prima donna, mujer objeto, inconsistente mental”. Un discurso que revela no solo su desprecio por las mujeres, sino una postura que valida la violencia de género.

El caso de los Pagotto no es solo un ejemplo de nepotismo descarado; es un reflejo de cómo ciertos sectores políticos utilizan el poder para perpetuar privilegios y discursos de odio. Mientras Juan María Pagotto cobra un sueldo millonario sin justificar su rol, su padre, un senador que defiende genocidas y denigra a las víctimas, preside una comisión clave en el Congreso. La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo se tolerará que el Senado sea un coto privado para familias que promueven la violencia y el negacionismo?