Un balón de oro se convirtió en accionista de un reconocido equipo británico

El mediocampista croata del Real Madrid de España, Luka Modric, se convirtió en accionista minoritario y copropietario del Swansea City de Gales que, hasta hace algunos años, competía en la English Premier League.

Ya con el retiro a la vuelta de la esquina, el futbolista de 39 años empezó a pensar en lo que será su vida cuando cuelgue los botines y decidió embarcarse en el ámbito dirigencial de este deporte, convirtiéndose en accionista minoritario y copropietario del Swansea City, equipo gales que descendió a la segunda categoría del fútbol inglés en 2018.

Swansea City is delighted to welcome @lukamodric10 to our ownership group.



Recognised as one of the finest players of his generation, Luka’s leadership, knowledge and passion for football will be key to the club’s ongoing development.



👉 https://t.co/WDEEZzgEss pic.twitter.com/7T311Qh32y— Swansea City AFC (@SwansOfficial) April 14, 2025