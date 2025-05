En Conhello, vecinos reclamaron por hechos de inseguridad cometidos por un menor

Casi un centenar de vecinos se concentraron ayer frente al municipio de Conhello, para reclamar por los episodios de inseguridad que protagonizó –en los últimos meses- un menor de edad, que este domingo robó y volcó un vehículo en la ruta provincial 102. “Trabajamos hasta las 2 de la madrugada con funcionarios de tres o cuatro ministerios, y el menor hoy está institucionalizado porque no están dadas las condiciones para que permanezca en esta localidad”, transmitió el intendente Pablo Cervellini a los vecinos.

Los vecinos conhellenses se movilizaron después que un joven robó un vehículo Ford Fiesta de una familia que se encontraba en un cumpleaños, y posteriormente lo volcó en la ruta provincial 102. El mismo adolescente estuvo involucrado –el viernes a la madrugada- en el robo de un automóvil VW Gol en una vivienda de Eduardo Castex, y fue demorado en la ruta provincial 102, a pocos kilómetro al este de Monte Nievas.

El intendente Cervellini, concejales y autoridades judiciales locales dialogaron en la vereda del edificio municipal, durante aproximadamente 50 minutos, con los vecinos que se ubicaron sobre la calle. El dialogo tuvo momentos de tensión, porque la indignación que provocó el último episodio a los familiares de los damnificados, pero también transmitieron sus quejas algunos vecinos que fueron víctimas de hechos de inseguridad donde supuestamente estuvo involucrado el menor de edad.

El jefe comunal indicó que ayer había “funcionarios de cuatro ministerios del gobierno provincial trabajando en este caso y el gobierno provincial se hará cargo de la contención y el menor está institucionalizado”. “Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y la policía también está trabajando, pero lamentablemente hay cosas que exceden a nuestras funciones”, se disculpó.

“NO ESTÁN DADAS LAS CONDICIONES”

Los vecinos más ofuscados se quejaron por una supuesta inacción de los organismos gubernamentales. “Nosotros estuvimos trabajando hasta las 2 de la madrugada –del lunes- para resolver la situación, porque hoy no están dadas las condiciones para que el menor de edad permanezca en nuestra localidad”, reconoció Cervellini.

También indicó que la subcomisaria contará con refuerzos que arribarán momentáneamente desde Eduardo Castex para contar con mayor presencia policial en las calles, y anticipó que “en las próximas horas” arribarán funcionarios del gobierno provincial “para visitar a los damnificados y algunas personas que tengan inquietudes”. “Estamos haciendo todo lo posible para solucionar esta situación”, enfatizó.

“POCOS RECURSOS HUMANOS”

La encargada de Acción Social municipal, Daniela Sefchek, respondió a los reclamos de los vecinos, explicando que la la trabajadora social municipal “viene una vez por semana y atiende todas las problemáticas sociales que tenemos en el pueblo”.

“Hacemos todo lo que podemos y en el caso de este menor hace tiempo que venimos trabajando, lamentablemente no ha tenido fruto por lo que estamos viendo, por no es por falta de voluntad o falta de trabajo”, transmitió. Y los invitó “a ver las actas, visitas e intervenciones que hemos realizado”, para refutar la inacción que transmitían los concentrados.

“Trabajamos con esta familia desde hace varios meses, lamentablemente tenemos pocos recursos humanos porque somos un pueblo chico, y quizás necesitamos mas profesionales, pero a estos chicos se le brindaron muchas alternativas, que quizás no fueron suficientes. Pero, no es justo que digan que no se hizo nada, porque nosotros desde Acción Social no podemos dar a conocer información privada de las familias, pero mucha gente que está acá sabe el trabajo que realizamos porque los visitamos”, concluyó.