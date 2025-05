Ex funcionario de Macri y gobernador de Entre Ríos elogió el modelo fiscal de La Pampa

Durante la jornada del CFI en Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la experiencia pampeana de equilibrio fiscal y abogó por un cambio cultural en el rol del Estado para facilitar la inversión y el empleo.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue uno de los principales oradores de la jornada “Una hoja de ruta hacia un futuro federal”, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Paraná. En su intervención, valoró el aporte del “interior, el mal llamado interior” de la Argentina y reivindicó especialmente el modelo de administración pública de la provincia de La Pampa.

“Hablando de humildad, lo escuchaba atentamente al gobernador de La Pampa, amigo Sergio Ziliotto, y claramente acá hay muchas cosas para aprender del interior, el mal llamado interior de la Argentina”, expresó Frigerio, quien recordó dos momentos clave de su trayectoria en el gobierno nacional donde la experiencia pampeana le dejó una enseñanza.

“Hoy le contaba a Sergio que cuando me tocó tener una responsabilidad en un gobierno nacional hace ya casi un cuarto de siglo y fui a conversar con las provincias respecto a la necesidad en aquel entonces —imagínense ahora— de tener algo tan obvio y vinculado al sentido común como equilibrio en las cuentas públicas, en La Pampa me dieron una lección. Porque ya desde hacía años ellos venían con este trabajo de un Estado austero, de un Estado responsable, de un Estado que sabía en dónde tenía que meterse y en dónde no tenía que hacerlo”, sostuvo.

“Quince años después tuve otra responsabilidad y de nuevo me enfrenté con esa misma realidad”, agregó.

“Claramente la contundencia de los beneficios de esa política de responsabilidad fiscal se ve en un Estado que puede no sólo pagar salarios sino también apoyar a los sectores productivos, que puede subsidiar tasa de interés, no sólo con el esfuerzo que hace el Consejo Federal de Inversiones y que agradecemos profundamente sino también con una política propositiva por parte de los recursos provinciales”.

Remarcó que las provincias asumen responsabilidades (educación, salud, seguridad e incluso infraestructura) y que es necesario un acompañamiento del gobierno nacional. “No todo puede recaer sobre las espaldas de las provincias y los Municipios”, dijo.

Frigerio también aprovechó el encuentro para proponer un giro en la manera en que se encaran los debates económicos en Argentina: “Creo profundamente en aliviar tensiones. Acá también se habló de eso: de terminar con las dicotomías, con los negros y blancos, con la posibilidad de dar un punto final a la discusión entre crecimiento y sostenibilidad, entre campo e industria”.

En esa misma línea, incluyó un nuevo enfoque productivo más amplio: “Por supuesto, hay que meter ahí a los servicios y sobre todo al sector de la economía del conocimiento, que es cada vez más importante también en la generación de empleos de calidad”.

Finalmente, Frigerio llamó a superar la histórica confrontación entre el sector público y el privado, impulsando una transformación profunda del Estado: “También hay que darle un punto final a la discusión entre sector público y sector privado. En eso nosotros estamos llevando adelante un enorme cambio cultural, que yo siempre planteo que es el cambio más difícil que tenemos por delante: transformar al Estado desde sus raíces”.

Y concluyó: “Cambiar este Estado que el sector privado ve como un Estado que permanentemente necesita ver dónde hay recursos para capturarlos, a un Estado que todo el tiempo esté trabajando para generar condiciones, para facilitar la inversión, la generación de empleo y de riqueza por parte precisamente del sector privado”.