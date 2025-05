Vergonzoso: Departamento de fútbol femenino de la LPF organizó un encuentro y no designó árbitros

El departamento de Fútbol Femenino de la Liga Pampeana de Fútbol protagonizó un episodio tan inexplicable como reprobable, porque organizó un encuentro de las categorías infantiles en Eduardo Castex y no designó los árbitros. Los entrenadores y una mamá piquense tuvieron que dirigir para que las niñas puedan disfrutar de una jornada deportiva, donde arribaron delegaciones de General Pico e Ingeniero Luiggi.

El departamento de futbol femenino de la Liga Pampeana, a cargo de Daniel Bustamante, cometió una injustificable falla movilizando varias delegaciones, con los altos costos que requieren hoy los traslados interurbanos, sin designar los colegiados que iban a actuar en esta jornada de las categorías formativas.

La delegada de fútbol femenino de Racing Club en la Liga Pampeana de Fútbol, Camila Suppo Kohan, ayer deslindó la responsabilidad de la institución castense. “Este encuentro de las categorías infantiles de fútbol femenino hace semanas que lo venimos organizando, porque tenemos que tener las instalaciones en condiciones y mínimamente brindar servicio de cantinas. Pero, el domingo comenzaron a llegar las delegaciones y nunca llegaron los árbitros”, expresó entre sorprendida e indignada en una comunicación telefónica con Radio DON de esta localidad.

La entrevistada narró que esa jornada realizó “varias llamadas” al departamento de Fútbol Femenino. “Finalmente me contestaron que no había árbitros designados para este encuentro de fútbol femenino, que no iba a venir nadie y no me dieron explicaciones”, expresó.

La dirigente racinguista solicitó una reunión al departamento de fútbol femenino liguero, para que alguien “nos expliquen que fue lo que pasó”.

TRISTE Y ABRUMADA

“Los entrenadores decidieron jugar igualmente, y ellos hicieron un poco de árbitro y también había una mama que fue arbitro y también dirigió para que las niñas puedan jugar. Porque los equipos habían viajado y continuamos adelante para que las niñas puedan disfrutar de su actividad deportiva”, destacó Suppo Kohan.

La dirigente transmitió que se sintió “triste y abrumada” porque “sabemos perfectamente lo que cuesta viajar, los padres se levantaron a las 7 horas para acompañar a sus hijas y las jugadoras tienen entre 8 y 15 años y tienen muchas ilusiones de jugar”.

“Nuestro objetivo es que el fútbol femenino siga creciendo, pero cuando avanzamos tres pasos, estos hechos nos hace retroceder cinco pasos para atrás”, reconoció.

-Suppo Kohan, cuando los clubes incumplen las normas son sancionados, ¿en estos casos la Liga Pampeana se hará cargo de los traslados o brindará una compensación económica a los clubes por su falla organizativa?

-No sabemos como van a reaccionar, pero al menos espero una respuesta de lo que pasó. En los encuentros recreativos, los clubes inscriptos al menos tienen que presentar una categoría porque sino son multados. En este caso, queremos saber quien se hará responsable de lo que pasó en el estadio de Racing Club.

-¿O sea que esta fecha puede ser reprogramada?

-No sabemos, porque generalmente tenemos una localía por club. Ahora no sabemos si darán otra fecha de local, pero no sabemos que irá a pasar.