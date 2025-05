Adolescente conhellense «está en un dispositivo abierto» porque no tiene quien asuma su cuidado

El director de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa, Rodrigo Lofvall, confirmó este martes que el menor de edad conhellense “fue institucionalizado” en “un dispositivo abierto” porque “no hay un adulto responsable que pueda asumir su cuidado”. “No está encerrado, ni está castigado, ni cumpliendo una pena”, aclaró, e indicó que el adolescente “es punible” porque tiene 16 años, pero “penalmente no se dictó ninguna medida restrictiva de la libertad y entiendo que no se va a dictar tampoco”.

El adolescente protagonizó un raid delictivo en Eduardo Castex y Conhello. Junto a una adolescente de 13 años, comenzaron en la madrugada del viernes, con robos en camiones estacionados en la vía pública de Eduardo Castex, después dañaron una camioneta y robaron un automóvil VW Gol (NdR: era gasolero y le cargaron nafta) y fueron demorados en la ruta provincial 102, a pocos kilómetros al este de Monte Nievas.

Después, en la tarde del domingo, en Conhello robó un automóvil frente a un salón donde se festejaba un cumpleaños, y lo volcó en la ruta provincial 102, a pocos kilómetros al este de la zona urbana.

Este último episodio provocó una reacción social en la comunidad conhellense, y casi un centenar de vecinos se concentraron -el lunes- frente al edificio municipal para transmitir su preocupación al intendente Pablo Cervellini por los últimos hechos de inseguridad. El jefe comunal respondió que se trabajó con funcionarios provinciales para tomar medidas porque “actualmente no están dadas las condiciones” para que el adolescente permanezca en esa comuna del noroeste pampeano.

Lofvall explicó que el domingo a la noche se tomó intervención por el llamado de un fiscal. “Se adoptó una medida de resguardo pero desde el día siguiente se empieza a trabajar en pos de intentar revertirla, y ese intentar revertirla será para que pueda volver a su grupo familiar y no que este institucionalizado hasta los 18 años”.

El funcionario provincial, en una comunicación telefónica con Radio DON de esta localidad, detalló que el municipio de Conhello “venía trabajando fuertemente en esta situación desde hace un tiempo” e incluso “nos pidió alguna supervisión y hubo un equipo técnico que viajó a esa localidad para acompañar la situación”.

Cuidados parentales.

El entrevistado indicó que el joven penalmente “es punible” y tiene causas judiciales que “corren por cuenta de la Justicia”. Pero, quedó alojado en un dispositivo gubernamental porque “los familiares no querían seguir al cuidado del adolescente, así que intervinimos por intermedio de la guardia para poner a resguardo al adolescente”.

“Él está en un dispositivo para adolescentes sin cuidados parentales en Santa Rosa, todavía no fue formalizado como medida de protección excepcional, porque fue una medida que se tomó de urgencia a altas horas de noche. Ahí comparte con otros cinco adolescentes que están atravesados por no tener adultos responsables que puedan asumir sus cuidados”, detalló.

El funcionario no quiso ahondar en aspectos de la vida privada del menor, pero reconoció que tuvo “una vida complicada”.

“Ahora empieza un trabajo para intentar revertir los motivos por lo cuales se tuvieron que tomar estas medidas, y pueda volver a su ámbito familiar, pero este un trabajo que lleva un tiempo”, indicó.

“Nosotros trabajamos para que vuelvan a sus núcleos familiares, porque es una obligación legal que tenemos fijada por la Convención del Niño y la Ley 26061, que fija trabajar para revertir la situación para que los adolescentes puedan volver a su núcleo familiar”, expresó.