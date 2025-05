Baja de la edad de imputabilidad: «En los países donde se implemento no dio resultados», dijo Lofvall

En la Cámara de Diputados de Nación, la comisión de Legislación Penal ayer dictaminó a favor de bajar la edad de imputabilidad a 14 años que impulsa el gobierno nacional, donde cosechó el respaldo de bloques dialoguistas como PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y algunos sectores de Encuentro Federal; mientras que la iniciativa fue rechazada por los legisladores de Unión por la Patria y organismos de DDHH.

El director de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa, Rodrigo Lofvall, ayer sostuvo que la baja de la edad de punibilidad “no resuelve el fondo de la cuestión”. “Es recomendable que no se baje la edad de punibilidad porque en los países que se implementó no dio resultados”, aseguró. “Cada vez que ocurre un hecho que toma notoriedad pública –continuó en una comunicación telefónica con Radio DON de esta localidad- vuelve a estar sobre la mesa la baja de la punibilidad, pero los datos estadísticos indican que en Argentina solamente 1 % de los delitos graves son cometidos por menores de edad”.

“El foco del problema de la seguridad no está en los menores de edad. Y hay una expectativa creada que si bajan la edad de punibilidad van a ir presos todos los menores de edad y eso no va a ser así, de hecho este adolescente de Conhello es punible porque tiene 16 años y penalmente no se dictó ninguna medida restrictiva de la libertad y entiendo que no se va a dictar tampoco”, explicó. “Encerrando a todos los adolescentes no se soluciona el problema”, advirtió.

“La baja de la punibilidad no resuelve el problema de fondo, porque es un problema mucho más amplio y complejo. El Ipesa es un dispositivo privativo de libertad para adolescentes con un proceso penal y que un juez dictó su prisión preventiva, y tenemos un solo adolescente porque son muy pocos los menores que caen privados de la libertad”, ejemplificó.