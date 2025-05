El jockey castense Jairo Flores ganó un clásico G3 en Palermo

La hija de Marconi criada por La Generación ayer logró su segundo éxito gradual de manera contundente, sacando 5 cuerpos a sus perseguidores.

Así sigue sorteando exámenes, y con altas calificaciones, la buena de Coni Fizz, la hija de Marconi criada por La Generación que esta tarde en su primera salida sobre la milla y también en su primera vez sobre la pista de arena de Palermo, logró otro éxito gradual contundente, el segundo de su corta y regular campaña, al imponerse por cinco cuerpos en el Clásico Círculo de Propietarios de Caballerizas S.P.C. (G3), cotejo estelar en el último día de la semana en el escenario porteño, publicó Revista Palermo.

Y a la hora de conseguir otro halago la tordilla no renunció a sus formas y con un jockey como Jairo Flores, que no la conocía en competencia pero sí de montarla en las mañanas -Martín Valle tuvo que dejarla por su compromiso con Firmamento y se apiló sobre Pecadora Joy- asumió el liderazgo desde el vamos y para no abandonarlo hasta el final para cruzar la meta con 5 cuerpos sobre Noche Alta, luego de 1’35»36/100.

La velocidad inicial natural de la nieta de Tapit y su notable remate fueron las claves con los que consiguió su segundo éxito jerárquico; cambiando la opinión de quienes creían que sólo se trataba de una yegua ligera de abajo. Sin dudas que Coni Fizz ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad que seguramente le dará más de una satisfacción a toda su gente que hasta acá, por cierto, la viene disfrutando y mucho.