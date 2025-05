«El Juego del Calamar» 3 lanzó un impactante tráiler: ¿cuándo se estrena en Netflix?

Tras el impresionante éxito mundial que fue la primera temporada, Netflix también arrasó con la segunda entrega de la serie coreana “El juego del calamar”, por lo que ya se prepara para la tercera y última parte.

La plataforma había adelantado un listado de series que tendrán nuevas temporadas a lo largo del 2025. Y entre los títulos estaba “El Juego del Calamar”, en lo que resultó el primer indicio de que pronto saldrán los nuevos episodios.

En tanto, este lunes 5 de mayo, el gigante de streaming sorprendió a los fanáticos con un impactante tráiler de la temporada final.

“Es hora de jugar los partidos finales. La temporada 3 se estrena el 27 de junio”, anunció Netflix junto con el adelanto.

It’s time to play the final games 🔴🔵



