Gobernadores mantuvieron sus hegemonías y LLA obligado a revisar estrategia en provincias

El test electoral de este domingo, con cuatro provincias votando en simultáneo para renovar cargos legislativos locales, dejó a los gobernadores con el brazo en alto al final de la jornada. Los jefes provinciales revalidaron sus gestiones y consolidaron su dominio en el pago chico, en un llamado a las urnas que tenía la novedad de la participación libertaria, con listas oficiales del sello La Libertad Avanza (LLA) en tres de los cuatro distritos.

Con apatía del electorado, reflejada en bajos porcentajes de participación, Gustavo Sáenz de Salta, Carlos Sadir de Jujuy, Leandro Zdero de Chaco y Claudio Poggi de San Luis, cuatro mandatarios dialoguistas, de los que colaboraron con la gobernabilidad de Javier Milei, blindaron sus distritos y se oxigenan de cara a la segunda parte de la gestión, con legislaturas en las que seguirán teniendo mayorías. El peronismo, por su parte, pago caro las divisiones al tiempo que LLA tuvo las previsibles derrotas en los distritos en los que se presentó su boleta violeta sin aliados.

Claro, los libertarios, acostumbrados a forzar los hechos, buscaron viralizar lecturas con poco apego a la realidad. La primera, una victoria en Salta, visión amparada en haber sido la fuerza más votada en la capital salteña. Sin embargo, el provincialismo de Sáenz se quedó con el 70% de los cargos en disputa. LLA alcanzó una senaduría de las 12 en disputa, y 9 bancas de diputados de las 30 que se renovaban.

La segunda: apropiarse del triunfo en Chaco, donde fueron un socio minoritario del frente de Zdero, donde también estaba incluido el PRO.

No obstante, tampoco corresponde una lectura nacional de la jornada. Es igual de caprichoso señalar que las derrotas de los libertarios en las provincias, a las que se suma la de Santa Fe en abril, se deben a que la sociedad dejó de respaldar a Javier Milei. El Presidente sigue siendo el dirigente con mejor valoración a nivel nacional y LLA decidió, además, no jugar a fondo en el terreno de gobernadores siempre dispuestos a dar una mano en el Congreso.

Tampoco le sobran candidatos potentes en el territorio, y en general echa mano a lo que tiene. Más lo posible que lo deseable. En 2023 ocurrió un fenómeno similar: los candidatos referenciados en Milei perdieron por paliza en las provincias, y luego el libertario triunfó a nivel nacional. Es un antecedente. Suponer que ahora es distinto puede corresponder más a deseos de la oposición que a un mapa de situación de la política federal.

Como ya se analizó, en Salta y San Luis los oficialismos son sellos estrictamente provinciales, heterogéneos, y es probable que tanto Sáenz como Poggi se declaren prescindentes para octubre, y le den libertad de acción a sus dirigentes para que participen en el frente que deseen. Es decir, el escenario de mayo no se repetirá.

En San Luis, LLA no participó oficialmente y Karina Milei no avaló al diputado nacional de su fuerza Carlos D´Alessando a que utilizara el sello. Así, éste optó por presentarse con otro partido, aunque con estética mileísta, y obtuvo casi un 8%. Otra fuerza similar, denominada Viva La Libertad Carajo, sacó un guarismo similar. Poggi, que reeditó una alianza con el PRO, la UCR y el peronismo disidente, batalló contra el PJ de Alberto Rodríguez Saá, quien volvió a quedar lejos y enfrentado a su hermano Adolfo (abrazado al gobernador, como en 2023). Dato: por primera vez, los puntanos votaron con boleta única impresa.

En Salta, las fuerzas del cielo hicieron un papel decoroso, y si bien es falso aseverar que ganar la capital provincial le dé la victoria (como insisten los libertarios), imponerse en ese departamento no es un hecho menor. Representa la mitad del padrón salteño y es una luz de alarma para Sáenz con vistas al 2027.

En tanto, en Jujuy LLA hizo un buen score, alcanzando el segundo lugar, y el jujeño Sadir, sostuvo la hegemonía UCR en la provincia, aun cuando la gestión empieza a mostrar signos de desgaste. Aprovechó una oposición fragmentada, con un peronismo partido entre el PJ oficial intervenido por Cristina Kirchner y dos listas que se oponen a la conducción de la expresidenta. Sadir, además, se benefició de la aparición de dos listas “liberblue” que le hicieron perder adhesiones a LLA.

En ese sentido, el PJ intervenido en Salta y Jujuy, con venia de Cristina Kirchner, tuvo rotundos fracasos. En el primer caso, no logró ninguna banca ni de senadores ni de diputados. En el segundo, marchaba en tercer lugar, detrás de LLA.

Alianza que podrá ser replicada

El ensayo más atractivo a los ojos nacionales fue el de Chaco, donde el gobernador Leandro Zdero, también radical, impulsó una sociedad con La Libertad Avanza; un hecho que hasta ahora no intentó ninguno de sus pares dialoguistas. Venció a un rival de peso, como Jorge Capitanich, quien logró unir detrás de su candidatura al grueso del peronismo.

Por un lado, el PJ parece avanzar a unidades dificultosa en las provincias que renovarán senadores en octubre. Chaco y CABA, con Leandro Santoro al frente de la lista, son ejemplos. Por otro, el éxito de Zdero con LLA y el PRO alentará a otros mandatarios amarillos y del radicalismo a buscar alianzas similares. Es que muchos de ellos comparten electorado, y abundan los casos de votantes que apoyan al gobernador en su distrito pero a Milei en Nación. Dividirse entre ellos le abriría la puerta al PJ si lograra abroquelarse.

Las alianzas también serán una carta para Mauricio Macri, que busca negociar partido a partido en la provincia de Buenos Aires. En línea con la tesis de Santiago Caputo, mostrará que LLA suelto, en distritos donde no tiene referentes, no logra capitalizar la imagen de Milei, quien para colmo no tiene margen para ponerse al hombro 24 campañas, una por distrito. Una cosa es Milei, otra LLA y otra sus candidatos territoriales. Se va diluyendo la espuma en cada eslabón de la cadena.

Vale resaltar que Salta, el único de los cuatro distritos en que se usó boleta única electrónica, tuvo un ágil conteo de votos, y a las 20 ya estaba escrutada cerca del 100% de las mesas. Para comparar, en Jujuy, con papeleta tradicional, recién 21.30 se contó con los primeros resultados.