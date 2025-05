Di  Napóli: “El PJ cerró sus puertas a la renovación”

El intendente de Santa Rosa y líder de la línea Renovación Pampeana Peronista, Luciano di Nápoli, encabezó una conferencia de prensa para pronunciarse sobre la impugnación de la Junta Electoral Permanente, que le impedirá competir con la conducción del PJ pampeano. “El PJ cerró sus puertas a la renovación”, tituló una gacetilla de prensa, donde anunció que este sector retira todas las listas “de todas las categorías: provinciales y locales y para todos los cargos”. Además, los militantes “renunciarán inmediatamente a los cargos de representación institucional que tienen actualmente en el Partido Justicialista”.

En un comunicado de prensa destacó que el PJ necesita “un debate” para construir un modelo de provincia que lleve a La Pampa hacia un desarrollo que incluya a la mayoría de los pampeanos, determinar como “asumirá el protagonismo para articular a todos los sectores en pos de ese modelo” y como se insertará en el proyecto nacional “en un mundo en crisis y en tiempos de cambios vertiginosos”.

“Hay quienes prefieren no hacerse ningún pregunta”, criticó, y planteó que “un llamado a la unidad suena lindo, pero opera cómo un tapón para el proceso de renovación generacional del peronismo”.

“La unidad –continuó- puede ser una cortina de humo. Una etiqueta que oculte las verdaderas inquietudes de quienes, no pudiendo revalidar sus títulos en una elección, utilizan las herramientas institucionales del partido en función de una estrategia, que no sabemos favorable a qué ni a quiénes”.

El jefe comunal santarroseño planteó que la Lista 17 de la Renovación Pampeana Peronista está compuesta por 300 candidatos y más de 5 mil afiliados, que visibilizaron “un movimiento subterráneo que fue creciendo por la enorme cantidad de veces en las que no nos hemos dado la oportunidad de debatir las estructuras de conducción partidaria”.

EL DOCUMENTO

Sobre el sentido de la oportunidad

No fuimos nosotros los que elegimos el momento para un llamado a elecciones en el seno del PJ. La fecha, la forma, la convocatoria y el “supuesto consenso” para realizar este llamado fue absoluta responsabilidad de los dirigentes que en la reunión del 25 de marzo, de manera apresurada, resolvieron convocar a renovar la conducción partidaria. ¿Cuál era el apuro?

Teniendo por delante las elecciones de octubre, creíamos que era preferible postergar para el año que viene éste debate, en aras de concentrar los esfuerzos en la elección nacional.

¿Había alguna alternativa? Por supuesto. Siempre hay alternativas.

En otras oportunidades se han prorrogado los mandatos de las autoridades partidarias. Oímos también en estas semanas argumentos “mediatizados” respecto a que las elecciones eran una obligación formal que el partido no podía eludir. Eso es falso.

Quienes decidieron así no podían desconocer que llamar a elecciones abriría un debate respecto a la representación de los distintos sectores en la conducción partidaria. Cumplir con la formalidad de la renovación de cargos no puede ser el horizonte de nuestro partido. Estamos para más, estamos para otra cosa.

¿Pensaban llamar a una elección y que no hubiera compañeros y compañeras que quisieran discutir los niveles de representación interna? Eso es desconocer la realidad de los territorios. A los hechos nos remitimos. Si eso quisieron, no lo lograron.

Reiteramos. Nosotros no elegimos el momento para dar éste debate, aunque somos una expresión evidente de que hay debates que no se vienen dando.

La renovación en el PJ de nuestra Provincia no se puede resolver en una mesa de acuerdos entre dirigentes en función de una, dos o las sillas que sean; como si las necesidades de la participación militante fueran una ecuación matemática.

No podemos subordinarnos a viejos métodos que desde una supuesta “cumbre” deciden el derrotero del partido y el futuro de los afiliados.

Queremos seguir trabajando desde las bases y en este sentido: las elecciones internas hubieran significado una señal de salud partidaria y la apertura de un canal institucional y democrático para saldar parte de los debates que nos debemos en el peronismo. Para que sean los afiliados quienes decidan sobre el futuro.

La Junta Electoral, al reproducir en su decisión para no oficializar nuestra lista, los argumentos de la impugnación de la Lista 1, cumplió un mandato no escrito: no tiene que haber elecciones. La Lista 17 no acepta cómo válidos argumentos más proclives a la proscripción que a la participación.

Por este motivo y ya que, misteriosamente, solo se nos permite participar en unas pocas categorías, comunicamos que la decisión definitiva e irrevocable de la Lista 17 es retirarse de todas las categorías: provinciales y locales. Para todos los cargos.

Si proscriben a nuestro conductor, nos proscriben a todos.

Anunciamos también que todos los compañeros y compañeras que forman parte de la Lista 17 renunciarán inmediatamente a los cargos de representación institucional que tienen actualmente en el Partido.

En modo alguno éstas renuncias a los cargos de representación institucional significan el alejamiento del Peronismo. Las banderas e ideas que nos conducen y nos orientan como peronistas nos obligan a seguir luchando y a trabajar para reconstruir un Partido abierto a las diferencias y a las nuevas voces.

Nos retiramos de los órganos de conducción del Partido porque no queremos ser parte de un PJ que excluya. Queremos ser parte de un Partido que honre la historia política de nuestro país, el que defendió la democracia en todas las circunstancias. Ser parte de un Partido que entiende que la democracia interna es el mecanismo virtuoso que tiene una conducción para contener a todas las miradas en pugna.

Y por sobre todo un Partido que respeta el derecho de los afiliados y afiliadas a elegir y ser elegidos.

Nadie está rompiendo nada. Por el contrario, estamos dejando las manos libres a la actual conducción del Partido para que pueda abocarse sin interferencias a definir candidaturas, construir consensos, organizar la campaña y garantizar a nuestro partido las dos bancas de diputados que necesita en las elecciones en octubre.

Mirar hacia adelante

La necesaria Renovación del Peronismo ya está en marcha y no podrán detenerla.

Se buscarán nuevas formas de organización y estrategias para lograr la representación necesaria. Continuaremos abriendo espacios para quienes quieran participar. Se construirán oportunidades y ámbitos en cada localidad de nuestra provincia.

La propuesta es que demos cada uno un paso al frente, y en conjunto seamos capaces de elaborar y llevar a cabo las acciones políticas necesarias para hacer frente a la crueldad del gobierno nacional. Ese es el llamamiento que hacemos desde la Renovación a cada militante de nuestro movimiento peronista pampeano.

Esta propuesta quedaría inconclusa si no planteamos que es también fruto de un sentimiento: la necesidad de ser protagonistas, sin paternalismos ni exclusiones sectarias. La íntima convicción de que cada uno de nosotros termina siendo responsable por todos.

La ampliación de los marcos de la democracia interna a que aspiramos debe permitir contener diversas formas políticas, tanto originadas en la estructura partidaria tradicional, como en la integralidad del movimiento, sólo de esa forma consolidaremos una comunidad política pluralista y con vocación real de ensanchar las bases electorales.

Los pasos a seguir en términos de construcción de alternativas para encauzar las diferencias y los debates que han sido obturados en pos de intereses personales en el Partido Justicialista de nuestra provincia, serán evaluados y comunicados oportunamente.

Seguramente habrá quien en las próximas horas buscará exculparse de las propias responsabilidades por haber empujado al Peronismo a ésta situación. Los vamos a identificar rápidamente porque usarán el dedo acusador y lo harán sin ningún tipo de autocrítica.

El Partido Justicialista que soñamos debe ser la herramienta para revitalizar al Peronismo Pampeano, para ir a buscar a cada rincón de nuestra hermosa historia e identidad a los que se desencantaron y a los que se cansaron de mirar desde afuera como unos pocos dirigentes toman decisiones encerrados entre cuatro paredes.

Sentimos que el PJ se ha transformado en una casa de puertas cerradas, en una de esas oficinas donde siempre hay un cartel que dice “cerrado” y en donde se prohíbe entrar sin pedir permiso.

¿Saben lo que pasa en esas oficinas? Siempre la mayoría se queda del lado de afuera. Pero un día se cansa de golpear la puerta, se da cuenta de que no se puede estar pidiendo permiso todo el tiempo y que la verdadera conducción de un movimiento político debe permitirle a los compañeros que “entren sin golpear”, porque el partido debe ser una casa de puertas abiertas.

Por último queremos dirigir especialmente un mensaje a los peronistas de nuestra provincia que hoy no están acá y que nos hicieron llegar con miedo pero con rebeldía su adhesión. Ya dijimos que no los íbamos a exponer a que se los señale por ello. Esa fuerza silenciosa que hoy no alza su voz por miedo a las represalias y las extorsiones tiene que saber que hoy nace una representación y una vocación real de renovación, con los brazos abiertos.

Agradecemos a todos los que están construyendo este movimiento de cara al futuro.

La Pampa, 13 de mayo de 2025.

Lista 17. Renovación Peronista Pampeana.