Nación cerró la oficina de Osprera en General Pico

Las Bocas de Expendio son oficinas en todo el país en las que personal de la UATRE y de OSPRERA trabajan para facilitar la gestión de las prestaciones médicas a los afiliados al gremio y beneficiarios de la obra social.

De manera unilateral, el interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni, nombrado por el Gobierno Nacional, dispuso el cese del convenio que permite esta labor conjunta y que históricamente sirvió no solo para facilitar los trámites de la obra social sino como una verdadera asistencia integral a la familia rural a través del acompañamiento personal y directo de cada caso.



En los últimos días, la Boca de Expendio que tenía OSPRERA en la localidad de General Pico quedó cerrada, junto a otras más de 700 oficinas en todo el país.



La intervención de OSPRERA ofrece en reemplazo el uso de plataformas digitales, desconociendo por completo la realidad de la ruralidad. Un real desamparo de la familia rural, pretendiendo sustituir el diálogo personal, directo y comprensivo, con la atención virtual que, muchas veces, las excluye.



Cabe destacar que la oficina que atendía en calle 23 N°838 lleva más de 25 años abierta y atendía no solamente a los afiliados locales, también de localidades de la zona Norte de la provincia.



Pese a que esta situación está generando grandes dificultades y gran angustia de los trabajadores rurales por no poder acceder a los servicios de salud como lo venían haciendo, el Gobierno Nacional anunció otros 180 días más de intervención.