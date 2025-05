Interna libertaria en La Pampa: Acusan a Ortiz de «esquivar» la rendición de cuentas partidarias

El espacio político La Pampa Avanza – Tercera Posición, una agrupación interna de La Libertad Avanza de nuestra provincia, manifestó su “máxima preocupación” ante una cadena de decisiones y omisiones que lejos de fortalecer la estructura partidaria la comprometen cada vez más. “No hablamos de hechos aislados. Hablamos de un patrón repetido, persistente y funcional a quienes prefieren el partido débil, dividido y sin rumbo”, transmitieron anoche en un comunicado de prensa.

“Mientras Victoria Rambur reconstruía la organización, garantizaba la adhesión nacional y ponía en marcha los mecanismos de institucionalidad, otros se movían con la lógica del sabotaje: se dejaron caer 151 fichas de afiliación, se presentó fuera de término la candidatura de Adrián Ravier, no se abrió la cuenta bancaria, y -quizás lo más grave- no se presentó un balance que está listo desde el 16 de abril. Y por si eso fuera poco, nunca se convocó a una reunión con los afiliados, porque Ortiz evita cualquier instancia donde deba dar la cara y explicar lo que no puede justificar”, sostuvieron en alusión al dirigente Luciano Ortiz, uno de los conductores de LLA en la provincia.

“Frente a ese escenario, la presencia de Rambur representaba un obstáculo para su estrategia de opacidad. Por eso fue apartada: porque con su sola acción, evidenciaba todo lo que ellos querían mantener oculto. La removieron no por ineficiencia, sino por eficiencia. Porque cuando alguien actúa con orden, incomoda al que vive del desorden”, afirmaron.

“Luciano Ortiz dice querer representar a La Pampa en el Congreso, pero oculta un balance que tiene en sus manos desde hace casi un mes, evita las asambleas, esquiva sistemáticamente cualquier instancia de rendición de cuentas. No habla. No responde. No explica. ¿Qué está escondiendo? ¿Ineptitud? ¿Desinterés? ¿O lealtades que jamás se animó a blanquear? Cuando el retroceso se vuelve constante, cuando los errores son sistemáticos, ya no se trata de equivocaciones: se trata de intenciones”, acusaron.

“Lo que sí está claro es quién construye y quién sabotea. Quién da la cara y quién se oculta. Quién defiende el partido y quién lo pone en riesgo. En ese contraste, elegimos seguir del lado de quienes trabajan con honestidad, convicción y coraje. Porque el futuro no se construye entre sombras, ni con operadores de turno. El futuro se construye con hechos. Y de cara a la gente”, concluye el comunicado.