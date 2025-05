Echeveste propone una línea de créditos para «bajar los costos fijos» del sector hotelero

El secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste, reveló que se evaluará “las posibilidades” sobre la implementación de un programa de financiamiento para el sector hotelero, para que incorporen energía solar con el fin de reducir los costos fijos. “Hoy las necesidades del sector son variadas, pero la preocupación central ronda en los costos fijos altos. No queremos generar falsas expectativas porque entendemos la situación económica y financiera, pero trabajaremos para ver si lo podemos lograr”, expresó el funcionario provincial en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz de Eduardo Castex.

Echeveste se encuentra recorriendo los alojamientos registrados en las localidades pampeanas, para “escuchar -a los propietarios- porque no solamente somos un organismo de fiscalización, sino que queremos trabajar con ellos y con los referentes turísticos de las 80 localidades. Cuando terminemos la recorrida presentaremos un informe al gobernador (Sergio Ziliotto) para tomar decisiones políticas acertadas”, y “sería un sueño y un gran desafío” implementar un plan de energía renovable para este sector.

En la recorrida que realizó hace unos días en los alojamientos locales, el funcionario expresó que pretende escuchar “cómo están trabajando, escuchar las necesidades y las problemáticas en un contexto económico complejo” porque “el sector hotelero es un gran generador de trabajo y queremos saber cómo están trabajando”.

Costos fijos.

“El gran problema que tiene el sector hotelero son los costos fijos de luz y gas natural. Nosotros escuchamos las necesidades y después le acercaremos al gobernador (Sergio Ziliotto) algún proyecto que trate de solventar estos problemas que afronta el sector”, expresó Echeveste.

-¿Esto significa que se evalúa una línea crediticia o financiamiento para el sector?

-La idea es armar un proyecto, llevarle cuáles son las necesidades del sector hotelero de toda la provincia. La necesidad de (reducir) los costos fijos es lo que priorizan ellos, y deberíamos analizar la posibilidad de una línea de créditos para pantallas solares, porque hay interés que si existe una posibilidad estarían muy interesados.

-Existe un problema común aún entre regiones tan diversas como pueden ser Eduardo Castex o Santa Rosa o Casa Piedra.

-Así como a nivel nacional La Pampa es un destino emergente, porque no es considerada como otras provincias que hace muchos años que vienen trabajando en el turismo, en La Pampa tenemos localidades como Eduardo Castex que está consolidada turísticamente con respecto a otras localidades que recién comienzan a trabajar. Estamos actualizando el Plan Estratégico porque el último se hizo en 2013, y la generación de eventos porque es lo más inmediato para generar movimiento, porque ahí trabajan varios sectores. Eso se lleva adelante con un trabajo en equipo de la secretaria, los municipios y los privados.

-¿Cómo se encuentra el movimiento turístico de los fines de semana largo o fines de semana en general?

-La situación es compleja y diversa. Hay lugares donde se está trabajando muy bien, en otros no. El estado de las rutas también dificulta al sector. Y es difícil cuando desde el gobierno nacional no hay inversiones para el sector. En las reuniones que tenemos los ministros y secretarios de todas las provincias, coincidimos que la falta de inversión provoca que los sitios consolidados estén cada vez mas consolidados y los emergentes cada vez sean más emergentes. Por eso estamos en territorio recorriendo, escuchando a los protagonistas para no tomar decisiones desacertadas.