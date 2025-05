Ziliotto inauguró ampliaciones en un edificio escolar de General Pico

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, inauguró las obras de ampliación y refacción de la Escuela Primaria N° 267 y el Colegio Secundario “I” de General Pico. Reafirmó que la educación seguirá siendo una prioridad para el Gobierno Provincial, aún frente al desfinanciamiento de Nación. “En La Pampa no vamos a ajustar la educación, no vamos a ajustar el futuro”, afirmó el mandatario. Los trabajos demandaron una inversión cercana a los $2.0000 millones y atienden la demanda educativa de jóvenes del barrio Federal y la zona.

El gobernador Sergio Ziliotto estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Mayoral, funcionarios provinciales y autoridades municipales. Destacó la decisión política del Gobierno de La Pampa de continuar invirtiendo en educación pública como herramienta de inclusión, equidad y desarrollo, a pesar del retiro del Estado nacional en materia educativa.

La intervención demandó una inversión actualizada a valores de marzo de 2025 de $1.814.635.640. La obra respondió a una necesidad concreta de expansión edilicia ante el notable crecimiento en la matrícula de ambos establecimientos.

El proyecto incorporó 910 metros cuadrados a los 3.131 ya existentes, a través de la construcción de nuevas aulas, núcleos sanitarios y espacios de uso común. Las obras fueron diseñadas con una mirada integral, no solo para cubrir las demandas actuales, sino también para anticiparse al crecimiento futuro de la matrícula estudiantil.



ZILIOTTO: “ESTAMOS INVIERTIENDO EN EL FUTURO”

“Hoy estamos invirtiendo en futuro, seguimos invirtiendo en la educación. Esto que pareciera una cuestión casi material, de invertir recursos públicos en la educación, va mucho más allá. No estamos distribuyendo dinero: estamos aplicando fondos públicos e invirtiendo en calidad de vida”, subrayó Ziliotto durante su discurso.

Remarcó que la inversión en la obra inaugurada no se limita a una mejora edilicia. “No solo es un edificio. Va mucho más allá la inversión en recursos económicos. Aquí estamos invirtiendo en el futuro. Eso significa desafíos diarios y permanentes de cómo, desde un Estado involucrado, pensamos la mejor educación. El mundo demanda una mejor educación y una mejor formación”, expresó.

En esa línea, destacó el modelo educativo de La Pampa. “Aquí el proyecto de las Escuelas I marca cómo hay que agregarle innovación a partir de cómo convivimos con los avances de la ciencia y la tecnología. Por eso esto no termina aquí, no es venir, cortar una cinta y decir tarea cumplida. Día a día es mayor el desafío. Es aquí donde nos venimos a comprometer con el futuro”, sostuvo.

«Hoy finaliza una obra que significó una inversión pública de unos 2.000 millones de pesos. Ayer firmamos en Gobernador Duval un inicio de una obra por la misma magnitud económica. Nuestra educación es inclusiva desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista social. En La Pampa sostenemos un modelo de provincia de inclusión, de calidad de vida y de igualdad de oportunidades, vivan donde vivan. Y ese es el enorme desafío», afirmó.



«NO NOS VAN A CAMBIAR LOS OBJETIVOS”

Ziliotto también aprovechó la ocasión para diferenciar el camino elegido por el Gobierno Provincial del ajuste impulsado desde el Gobierno Nacional. “Más en estos tiempos, donde tenemos que sostener esa inversión en educación, en futuro, en innovación, en ciencia, en tecnología, a pesar del abandono del Gobierno Nacional, que se ha retirado de estas obligaciones tan básicas, pretendiendo que todo lo resuelva el mercado”, denunció.

“El ajuste nacional significó dejar de poner un solo peso en la educación que llevan adelante las provincias. No solo eliminaron parte del salario docente, sino que eliminaron todos los programas que tenían que ver con una mirada federal”, explicó.

“En ese ajuste no nos cuenten. No vamos a ajustar la educación. En La Pampa no vamos a ajustar el futuro”. «Seguiremos siendo soberanos y eficientes, porque tenemos algo muy en claro: gobernamos a partir de una responsabilidad y una reciprocidad para quienes nos dieron el voto para estar en este lugar. También gobernamos porque queremos una provincia de La Pampa y una República Argentina con mejor calidad de vida. Y en eso, todos los días, hasta el último día del mandato, vamos a estar en el mismo camino. No nos van a quebrar, no nos van a cambiar los objetivos, y la educación es el principal que tenemos como gobierno», cerró.