Camionero de Castex protagonizó un accidente en Santa Rosa

El acoplado de un camión hizo «tijera» y se accidentó en plena avenida Circunvalación y Cavero de Santa Rosa.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 9 de la mañana cuando un hombre de Eduardo Castex circulaba en un camión color blanco por la avenida antes citada de sur a norte.

«Venía del Parque Industrial, llegando al semáforo, me frenó una traffic adelante, el semáforo se puso en verde, y frené pero se me bloqueó y me hizo ‘tijera’ el acoplado», relató Claudio, el camionero, al periodista de Radio Noticias (FM 99.5), Fabricio Coller, presente en el lugar de los hechos.

CHOQUE.

El camión pegó contra la columna de cemento que divide la avenida pero afortunadamente no venía ningún vehículo cerca. «Por suerte no venía nadie», relató Claudio.

Pese al accidente, no hubo heridos pero el camión, por su parte, sufrió severos daños en diferentes sectores.

Efectivos de la División Accidentología acudieron al lugar y cortaron la avenida por varios minutos mientras la lluvia caída de manera paulatina en la ciudad.