La deuda de Nación con La Pampa alcanza los $ 402.000 millones, confirmó Bisterfeld

En la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de la Cámara de Diputados de La Pampa, se emitió dictamen favorable por mayoría, mientras que la minoría fijará posición en el recinto, donde se eleva la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Financiero 2023.

El ministro Guido Bisterfeld y funcionarios de la cartera de Hacienda y Finanzas concurrieron a la Legislatura pampeana, donde detallaron que los recursos ingresados alcanzaron los $ 492.575.000 millones, superando en un 5,03 % lo presupuestado originalmente, que ascendía a $ 468.955.000 millones.

Este incremento estuvo motorizado principalmente por los recursos corrientes, que representaron el 87,96 % del total, seguidos por el financiamiento neto (12,25 %) y los recursos de capital (0,79 %).

En cuanto a la recaudación provincial, se informó un cumplimiento del 106,98 % respecto de lo presupuestado, con un ingreso de $ 169.330.000 millones, mientras que los fondos provenientes de la jurisdicción nacional, principalmente por coparticipación, también superaron lo previsto, con una ejecución del 101,67 %.

Por su parte, los recursos de capital fueron los únicos que mostraron una caída en relación con lo presupuestado, registrando una ejecución del 28,09 %, equivalente a $ 3.909.000 millones. En tanto, los aportes no reintegrables alcanzaron un nivel de ejecución del 78,78 %, con ingresos por $ 25.253.000 millones.

En el capítulo de los gastos, se indicó que, sobre un crédito autorizado total de 505.645 millones de pesos, se ejecutaron 471.584 millones, lo que representa un 93,26 % del total. El resto, equivalente al 6,74 %, corresponde a economías presupuestarias no utilizadas.

La ejecución por clasificación económica mostró una prevalencia del gasto corriente (77,38 %) frente al gasto de capital (22,62 %). Dentro del gasto corriente, se destacaron las erogaciones en personal (40,71 %), transferencias corrientes (21,51 %) y bienes y servicios (13,12 %). En el gasto de capital, sobresalieron las partidas destinadas a trabajos públicos (12,31 %) e inversión financiera (8,41 %).

Asimismo, se presentó una evolución histórica del gasto por finalidad, destacándose en 2023 la asignación de recursos a Cultura y Educación (21,62 %), Administración General (21,61 %), Salud (19,02 %), Desarrollo de la Economía (17,80 %) y Bienestar Social (13,92 %).

Entre las funciones específicas, se subrayó el fuerte acompañamiento a los municipios mediante transferencias corrientes y de capital, y el sostenimiento de políticas públicas en salud, educación y desarrollo de infraestructura, lo que evidencia una orientación del gasto hacia áreas sensibles de alto impacto social.

RECURSOS ADEUDADOS

Más adelante, consiguió dictamen favorable por mayoría —mientras que la minoría fijó posición en Cámara— el proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que restituya a la provincia de La Pampa los recursos adeudados por el Fondo Compensador del Interior, el Fondo de Incentivo Docente, los fondos de obras públicas y los fondos correspondientes a las cajas previsionales de la provincia.

El diputado Espartaco Marín, autor de la iniciativa, le consultó al ministro Bisterfeld sobre la «diferencia sustancial» entre los montos planteados originalmente en el proyecto y los que hoy mencionó el funcionario en declaraciones periodísticas.

«El Ejecutivo hablaba hace apenas unos días de 150.000 millones de pesos, y hoy se habla de casi 400.000 millones», apuntó Marín, quien sugirió que el desfasaje podría estar vinculado a la situación actual de la Caja de Previsión Social, uno de los ítems que más incide en la estructura de gastos.

En ese marco, el diputado del bloque justicialista pidió precisiones sobre varios componentes que impactan en la proyección fiscal, entre ellos el Fondo Compensador del Transporte, el mecanismo de coparticipación, la deuda previsional y el estado de la obra pública.

Bisterfeld explicó que el monto actualizado asciende a $ 402.000 millones, y atribuyó ese valor a la constante actualización de los conceptos involucrados, especialmente el déficit previsional.

«Cuando se hizo la firma del convenio con Nación, en octubre del año pasado, la deuda era de $ 179.000 millones. Hoy supera los 400.000 millones, pero los conceptos son los mismos. Lo que cambió es la actualización de los montos», detalló el funcionario.

Según explicó Bisterfeld, el cálculo incluye deudas en diferentes áreas como obras públicas, educación, salud, producción, seguridad y telecomunicaciones.

Bisterfeld remarcó que el último año en que Nación transfirió fondos fue 2020, y que lo hizo a valores históricos. La provincia dejó asentado el reclamo de actualización, que hoy representa otros 31.000 millones. También informó que los déficits de los años 2021, 2022, 2023 y 2024 suman más de 250.000 millones adicionales.

Finalmente, el ministro recordó que la Ley 27.260 obliga a la Nación a transferir mensualmente anticipos del déficit a las provincias con cajas previsionales no transferidas. «Desde enero de este año, La Pampa no ha recibido un solo peso por este concepto. Y no sólo no hay avances administrativos, sino que tampoco se respeta el marco legal vigente», afirmó.

Por último, obtuvo dictamen favorable por la minoría —mientras que la mayoría fijará posición en el recinto— el proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial informe lo concerniente a la existencia de deuda del Estado Nacional con la provincia de La Pampa.