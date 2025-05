En la Cámara de Diputados se aprobó un reclamo unificado para que la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del ministerio de Economía de Nación, incluya a La Pampa en la Mesa de Diálogo y Trabajo por la Barrera del Río Colorado.

«Nuestro reclamo es histórico, recuerdo que durante el gobierno de Carlos Verna, allá por 2015, me tocó acompañar al ministro (Ricardo) Moralejo a un Parlamento Patagónico donde se nucleaban los ministros de Producción de las provincias ubicadas al sur del río Colorado, incluida, por supuesto, La Pampa como parte de la región Patagónica y ya ahí discutimos los detalles de la resolución del Senasa que nos impedía abrir la barrera”, expresó el diputado provincial Espartaco Marín.

“Lo que pedimos es que se la invite a La Pampa a la mesa de diálogo”, insistió Marín, y recordó que, en marzo de 2025, el Senasa emitió inconsultamente una resolución y a las tres horas le dio de baja.

“Me exime a mí de mayores críticas los comentarios en redes sociales de los gobernadores presuntamente afectados, los gobernadores de Río Negro, de Neuquén, poniendo el grito en el cielo por una resolución que había llevado adelante el Senasa para levantar una barrera que entendemos que es comercial, aunque para estos gobernadores sería sanitaria, y, en consecuencia, el Gobierno nacional prorroga por 60 días la resolución y convoca a una mesa de diálogo, a la que llama a todos menos a La Pampa”, agregó.

“Con eso –continuó- están desconociendo una ley que nos hace parte de la región patagónica desde el año 1985. Y, por otro lado, si lo que se pretende es no beneficiarnos, no lo demuestren tanto. Me parece que habrá que convocar a la provincia de la Pampa”.

UNIFICAR EL MENSAJE

El gobernador Sergio Ziliotto mantuvo reuniones con dirigentes de entidades agropecuarias y empresas frigoríficas para unificar el mensaje en un documento que se envió a la Secretaría de Agricultura para que se incluya a la provincia de La Pampa y se sostenga el levantamiento de la barrera.

“Por supuesto, no tenemos respuesta, como en tantas otras cosas, en lo que es parte de una lógica de un gobierno nacional que ni siquiera promueve el diálogo, de hecho interrumpe el diálogo con descalificaciones, incluso hasta desde un punto de vista personal. Esta tiene que ser una política de Estado apoyada por todos los legisladores de la provincia de La Pampa, porque perjudican a la producción pampeana”, dijo Marín.

Enfatizó que La Pampa es una las provincias con mayor stock de ganado en relación a la cantidad de habitantes, con 10 vacas por cada habitante. “Y particularmente, tenemos una gran industria frigorífica. Otras provincias podrán tener más stock, pero no tienen los frigoríficos necesarios para faenar la carne en su propio distrito. Y frente al argumento que mencionan algunos de que si se abre la barrera, la carne se va a encarecer en La Pampa, digo que hoy la carne sin hueso de La Pampa se vende hasta en Tierra del Fuego y los valores aquí siguen siendo diametralmente mucho más bajos de lo que uno puede conseguirlo en Tierra del Fuego”, expresó.

“Por supuesto que hay que sumarle a la logística, uno no es necio en esto, pero creo que es muy rebatible ese argumento que han tomado algunos gobernadores patagónicos para sostener la barrera comercial, con la que no estamos de acuerdo» dijo el diputado Espartaco Marin al fundamentar su proyecto de resolución

«Comprobado está que la carne con hueso plano no transmite aftosa, razón por la cual la barrera es comercial no sanitaria y eso es anticonstitucional. Por eso decimos que La Pampa debe dar un paso más y accionar judicialmente», dijo el diputado Javier Torroba justificando el apoyo del bloque radical.

Por su parte, el diputado Maxiliano Alliaga advirtió que «hay otras 18 provincias interesadas en que se levante la barrera, así que de levantarse la barrear el precio preferencial que pueda obtener nuestra provincia por el asado que en el sur se venda, va a durar lo que se tarde en saturar al mercado» y pese a que aseguró que «ningún gobierno nacional ha querido perjudicar a La Pampa» adelantó que Comunidad Organizada votaría a favor. Lo mismo dijo en nombre de PRO-MID el diputado Enrique Juan, por lo que la resolución se aprobó por unanimidad.

«BENEFICIO POR PERMANENCIA”

Otro de los temas salientes de la sesión legislativa, presidida por la vicegobernadora Alicia Mayoral, fue la modificación de la ley Caja de Previsión Profesional de La Pampa.

La diputada Silvia Larreta destacó que el actual sistema jubilatorio exige a los afiliados dar de baja su matrícula profesional para poder acceder al beneficio previsional. «Con esta modificación, se busca dar una respuesta concreta a una necesidad real del sector profesional: permitirá a quienes alcanzaron la edad jubilatoria comenzar a percibir un haber proporcional y continuar, si así lo desean, con el ejercicio de su actividad», explicó.

Asimismo, subrayó que la propuesta contempla las dinámicas propias del retiro laboral: «Muchos profesionales van reduciendo su actividad de forma paulatina. Esta medida acompaña ese proceso de transición y respeta la decisión individual de mantenerse activos», agregó.

El diputado Javier Torroba, por su parte, manifestó: «Este es un buen proyecto. Reconoce a quienes han cumplido 65 años de edad y cuentan con 35 años de aportes, es decir, a personas que han atravesado una vida laboral activa completa».

También remarcó la necesidad de monitorear y actualizar los sistemas previsionales para que respondan a las nuevas realidades sociales y laborales. «Esta es una modificación adecuada, porque contempla que en la etapa final de la vida profesional no siempre se puede trabajar con la misma intensidad», explicó.

El Beneficio por Permanencia permitirá que quienes deseen continuar ejerciendo su profesión puedan hacerlo sin renunciar a la matrícula, al tiempo que acceden a un proporcional del haber jubilatorio. «Es una opción voluntaria que respeta la trayectoria de cada trabajador y le da continuidad a su ejercicio profesional», concluyó Torroba.

CUENTA DE INVERSIÓN

Más adelante, fue aprobada por mayoría (FreJuPa) la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Financiero 2023. También se aprobó por unanimidad la resolución por la que se declara de interés legislativo la XV edición del «Rally Ciudad de Macachín».

Posteriormente, fue rechazada la iniciativa de resolución que solicitaba al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para llevar a cabo una evaluación externa de las políticas vigentes que se aplican en niñez, discapacidad y adultos/as mayores. Lo mismo ocurrió con la resolución por la que se solicita al Poder Ejecutivo arbitre lo conducente para convocar y poner en funcionamiento el Consejo Provincial de Adultos Mayores.