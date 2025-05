Estafa en General Pico: La empresa denunciada tiene $2.800 millones de cheques rechazados

La empresa que está denunciada de estafar a una firma piquense en la compra de mil vacunos, según el registro del Banco Nación de la República Argentina (BCRA), tiene cheques rechazados por más de 2.800 millones de pesos. Así lo manifestó Matías Juan, el fiscal adjunto de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa, que está al frente de la investigación.

Días atrás, una empresa ganadera del norte pampeano, de la que no trascendió el nombre, denunció que fue estafada en una suma de 800 millones de pesos, en la venta de casi mil animales, publicó el diario La Arena.

Los investigadores identificaron a la persona que firmó los cheques electrónicos y a su pareja, quien habría realizado los negocios. Sin embargo, la firma pampeana no sería la única estafada, dado que la empresa compradora, libró cheques por casi 3.000 millones de pesos y vació sus cuentas bancarias.

“El hecho se trata del apoderamiento de casi mil animales de una empresa dedicada a la comercialización de vacunos del norte de La Pampa por parte de directivos de otra sociedad anónima radicada en Coronel Granada y General Pintos, provincia de Buenos Aires. Entre noviembre y marzo empezaron a comprar gran cantidad de animales y los abonaron con cheques electrónicos de diferentes bancos. Antes de esto hubo una relación comercial anterior y eso generó confianza en el vendedor, pero en este caso los cheques empezaron a rebotar por falta de fondos”, detalló el funcionario judicial.

“Las cuentas de la empresa denunciada están vacías, no tienen fondos para cubrir los cheques. Tampoco hay devolución de animales que posiblemente fueron vendidos en ferias, y no hay reemplazo por otros cheques que puedan cobrarse ni tampoco hay entrega de dinero. Eso hace suponer que desde noviembre cuando empezaron a comprar ya querían estafarlos porque sabían que se iban a hacer de los animales y no iban a pagar los cheques”, agregó.

Deuda.

Juan indicó que el BCRA dio cuenta que “esta empresa denunciada tiene 2.800 millones de pesos en cheques rechazados, que en parte son los que le dieron a la empresa víctima que hace la denuncia y a otros damnificados”.

La firma pampeana damnificada hizo una denuncia penal en los últimos días y esto disparó una investigación de inmediato.

“Hay personas físicas identificadas, el firmante del cheque y su pareja, quien hizo la negociación con esta gente damnificada para comprar los animales. Estamos haciendo unas diligencias preliminares con la Brigada de Investigaciones”, dijo.

La firma pampeana damnificada “es una sociedad anónima dedicada a la comercialización de cría y de invernada” y la empresa denunciada “se dedica a lo mismo, está dentro del mismo rubro”.

Hasta el momento no se recuperó ninguno de los animales que fueron vendidos por la empresa pampeana y se desconoce el destino que pudieron haber tenido, dado que podrían estar ubicados en diferentes campos y algunos casos, haber sido faenados. Es por eso, que la Fiscalía pidió a Senasa “un informe sobre movimientos de hacienda”.

El funcionario judicial remarcó que la firma denunciada se ganó la confianza de los vendedores, al realizar operaciones previas que fueron cobradas sin inconvenientes. Hasta ese momento, no había alertas bancarias que hicieran dudar de la confiabilidad de la firma compradora. Luego “empezó a hacerse de animales y a entregar cheques que eran rebotados por el sistema bancario”. Los cheques eran de pago diferido a 30, 60 y 90 días y cuando llegó la fecha de cobro, la firma damnificada no pudo cobrar.