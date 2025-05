Procesos más rápidos: Crean la Oficina de Gestión Común en los Juzgados de Ejecución

El Superior Tribunal de Justicia dispuso la creación de la Oficina de Gestión Común para los Juzgados de Primera Instancia de Ejecución, Concursos y Quiebras de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Santa Rosa, que comenzará a funcionar a partir del 17 de junio.

La resolución fue adoptada en el marco del documento “Planificación Estratégica Consensuada del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa”, que forma parte de una política institucional de innovación y modernización que el STJ viene llevando adelante en forma sistemática.

En ese contexto fue que, oportunamente, ya se crearon otras oficinas judiciales en los fueros no penales “con el fin de gestionar los recursos materiales, el personal y los procesos administrativos y jurisdiccionales de distintos organismos, asistiendo a los magistrados en la gestión y tramitación de las causas”.

¿Qué beneficios traerá la nueva Oficina? “La instauración de la OGC en el fuero de Ejecución, Concursos y Quiebras permitirá contar con una estructura administrativa única y uniforme que contribuirá a la eficiencia en la tramitación de procesos con materias que, en general, son abordados con mecánicas y etapas muy definidas y sistematizadas”, explicó el STJ.

Con esta nueva metodología laboral se procurará brindar un servicio de justicia cada vez más eficiente y eficaz, que coadyuve a resolver rápidamente las necesidades de los operadores internos y externos del sistema; en especial a través de la simplificación de los procesos y la agilización en la toma de decisiones.

Este nuevo paso que dio el Poder Judicial para acelerar la tramitación de los procesos fue a partir de la experiencia reunida de medidas similares, como fue en una primera etapa la creación de la Oficina de Gestión Común para los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, y posteriormente de las Oficinas de Gestión Judicial para los Juzgados de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de la Primera y Segunda Circunscripción, esta última con cabecera en general Pico.

“En ambos fueros los resultados obtenidos han sido altamente positivos, contribuyéndose a la uniformidad de criterios en los procesos de trabajo y a una mejor capacidad de respuesta de los órganos jurisdiccionales”, remarcaron los ministros/as.

La OGC estará integrada por la totalidad de los funcionarios/as y agentes de los dos juzgados de Ejecución, Concursos y Quiebras que funcionan en Santa Rosa. Por ello fue que se dispuso la afectación de todo el personal correspondiente a ambos tribunales a la nueva Oficina.

Ella estará dividida en tres unidades: a) Atención Primaria y Despacho de Mero Trámite, que tendrá a su cargo el ingreso, distribución, egreso y registro de las causas y trámites de dicho fuero; b) Contable y de Concursos y Quiebras, que gestionará las causas relacionadas con procesos concursales (concursos preventivos, quiebras, acuerdos preventivos extrajudiciales, etc.), incidentes, juicios atraídos y acciones de recomposición patrimonial; y c) Despacho, que tramitará los expedientes relacionadas con los procesos de ejecución, juicios de apremio, medidas cautelares y todos aquellos que pertenezcan al fuero y no estén atribuidos a las otras unidades.

A su vez habrá una coordinación que tendrá, entre otras funciones, “articular acciones entre los jueces y los responsables de las unidades de la OGC, para la unificación y estandarización de los criterios procesales; elaborar planes operativos con estándares de calidad en la gestión, previendo mecanismos de seguimiento para su cumplimiento; desarrollar instructivos, protocolos de actuación u otros instrumentos similares de capacitación y desempeño de tareas, como herramientas para mejorar el servicio de justicia; y atender asuntos de interés general que planteen con los usuarios externos”.​