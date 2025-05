Almudevar en el lanzamiento de la Copa País: Jugarán las ligas Cultural y Regional Sureña

El subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social de La Pampa, Ceferino Almudévar, junto a autoridades de otras provincias y dirigentes liguistas de todo el país, participaron del lanzamiento oficial de la Copa País, un torneo de fútbol destinado a selecciones de Ligas y cuya presentación estuvo encabezada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El anuncio del certamen, que se pondrá en marcha el próximo mes, se realizó -el viernes- en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde Tapia y el secretario general del Consejo Federal, Javier Treuque, destacaron el carácter federal de esta iniciativa, que por el lado de La Pampa contará con la participación de los seleccionados de la Liga Cultural y de la Liga Regional Sureña.

Junto a Almudévar estuvieron el representante pampeano en el Consejo Federal, Alfredo Iturri, y el presidente culturalista, José Clemente. “Esto es un trabajo conjunto entre las ligas de la provincia, el Consejo Federal y la Subsecretaría de Deportes de La Pampa”, destacó Almudévar, que desde el inicio estuvo presente en el armado y desarrollo de este proyecto federal, junto a otros responsables de Deportes de otras provincias.

“Quiero agradecer profundamente la invitación que nos hace el Consejo Federal a través de la AFA, en esta etapa de federalización del deporte. Nosotros sufrimos muchas veces de centralismo, pero esto nos permite participar de un evento directamente dirigido a los futbolistas y a las ligas del interior del país”, remarcó el subsecretario Almudévar.

“Fue muy importante la presencia de Claudio Tapia en la presentación; se mostró muy abierto a los requerimientos de las autoridades provinciales presentes”, agregó a modo de agradecimiento, y confió que invitaron al titular afista a visitar la provincia para que se interiorice sobre el trabajo que se hace en el fútbol pampeano.

COPA PAÍS

La Copa País estará integrada por 78 selecciones de ligas de todas las provincias argentinas, integradas por hasta 35 jugadores cada una, de los cuales al menos diez deberán ser categoría 2008, con el objetivo de promover a los juveniles.

Las dos ligas pampeanas participantes estarán incluidas en la Región Bonaerense Pampeana Sur y en la primera eliminatoria chocarán entre sí a doble partido (el 23 de julio en Guatraché y el 30 en Santa Rosa), para definir el clasificado a la siguiente instancia de playoffs.

Ya en la Etapa Regional, los ganadores provinciales jugarán para determinar quién representará al territorio en la Etapa Final. Allí se coronará al campeón que, como premio, se clasificará a la próxima edición de la Copa Argentina.

LA MÁS FEDERAL

Durante el acto, que fue conducido por el ex arquero Sergio Goycochea, “Chiqui” Tapia calificó como “histórico” lo que se está viviendo en el fútbol nacional. “Este momento es histórico en el fútbol argentino, no me canso de decirlo. Nos comprometimos a federalizar el fútbol argentino y lo estamos haciendo. La Copa País será la copa más federal del fútbol argentino y un sello para esta gestión”, destacó.

“Es un día que nos da la posibilidad de renovar el compromiso con todo el interior de nuestro país. Con un gran corazón y una ilusión muy grande, los clubes les dan la posibilidad a miles de chicos de hacer lo que más les gusta, que es jugar al fútbol. Seguir asistiendo en lo social. Cada club es un papá, un abuelo, una mamá, un hermano, un padrino. Es la posibilidad de integrar a las familias, no solo en clubes de fútbol, sino en muchas actividades deportivas”, amplió el presidente de AFA.

“La Copa País será una gran posibilidad deportiva para cumplir un sueño de poder competir, jugar. De triunfar en lo que mejor hacen y lo que más les gusta”, cerró.

A su turno, Treuque manifestó: “Le agradecemos a todos los que hicieron posible que se lleve a cabo este proyecto que teníamos hace tres o cuatro meses. Sabíamos que no iba a ser fácil pero no lo dudamos un momento. Gracias a la AFA y a todas sus autoridades que lo hicieron posible. Que esto comience de la mejor manera y que el año siguiente sigamos creciendo”.