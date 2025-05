Plan “Colchón”: Francos y Caputo se reunieron con gobernadores y excluyeron a Ziliotto y otros mandatarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezaron -este martes- una jornada doble de reuniones vía Zoom con gobernadores de todo el país para despejar dudas respecto al «plan colchón», mediante el cual Nación pretende blanquear divisas que actualmente están en manos de los ahorristas. Tras la cumbre, las provincias apuntaron que se trató de «un buen primer paso», aunque no hubo definiciones concretas.

La noticia de los encuentros surgió de la propia Casa Rosada en horas de la mañana. De acuerdo a fuentes oficiales, la idea de conversar directamente con los mandatarios nació como respuesta a las numerosas inquietudes que brotaban desde las jurisdicciones en relación al nuevo régimen implementado por el Gobierno.

A ambos lados del teléfono aseguraron que el acercamiento fue cordial y positivo, pero no definitorio. «Fue un primer paso, el compromiso es seguir dialogando, pero es el camino», indicaron a este medio de una gobernación. Otra fuente agregó: «Contaron sobre el plan del blanqueo, pero sin precisiones, porque no mostraron el plan de convenio». Previamente, habían advertido: «Venimos a escuchar y no a tomar determinaciones».

El Gobierno busca apoyos para el «plan colchón»

Según la administración libertaria, el «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos» está orientado a la «simplificación y desregulación» del sistema tributario y administrativo, con el fin de promover «la recuperación económica, fomentar la formalización de la economía y facilitar la inversión». Estas acciones, informaron, son parte de un plan integral que busca simplificar el sistema tributario y reducir la «burocracia que afecta tanto a ciudadanos como a empresas».

Con ese norte, Javier Milei se puso al frente de las charlas con diputados libertarios, a quienes este martes les explicó las principales aristas del texto en una reunión en la Casa Rosada. Sucede que el paquete incluye un proyecto de ley que deberá pasar por el Congreso, por lo que Milei quiere que sus legisladores estén preparados para defender la iniciativa. A la vez, ungió a Francos y al ministro Caputo como interlocutores directos con las provincias.

Así las cosas, a las 15 fue el turno del primer pelotón. Participaron Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passaslacqua (Misiones).

En el segundo tramo, se conectaron Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), y Alfredo Cornejo (Mendoza). Representaron a Córdoba su ministro de Economía, Guillermo Acosta, y de Gobierno, Manuel Calvo, mientras que por Entre Ríos dijo presente el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y por Tucumán, el ministro de Economía, Daniel Abad.

En todos los casos se trató de gobernadores dialoguistas, que más allá de algunos desencuentros con la administración Milei muestran sintonía con varias de sus iniciativas.

GOBERNADORES EXCLUÍDOS

Quedaron afuera mandamases de la oposición más beligerante, como los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). También el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Más allá de su ausencia en la reunión, la gestión de Pullaro había respaldado previamente el blanqueo, asegurando que “genera determinadas ventajas para la circulación económica y que dichas ventajas son favorables para el 99% de la población que es gente de bien», aunque lanzó nuevas medidas antilavado para evitar la intromisión del narco.

Del lado contrario se mostró Kicillof, quien consideró que se trata «mucho ruido y pocas nueces». Para el bonaerense, la idea tiene como objetivo «conseguir dólares para engrosar las reservas del Banco Central, tal como lo exige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional». “Están desesperados por conseguir divisas de cualquier lado”, evaluó.

Por parte del Gobierno nacional, además de Caputo y Francos, también estuvieron el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Fue la primera cumbre este tipo tras largo tiempo, ya que el oficialismo había desistido de mantener reuniones con grupos grandes de mandatarios, optando por atomizarlos y negociar con cada uno en particular. A eso se le suma además el contexto electoral, donde algunos jefes provinciales buscan acercarse a la La Libertad Avanza (LLA), mientras que otros pretenden ampliar sus diferencias.

No obstante, la importancia del proyecto, que fue anunciado con bombos y platillos por Nación, sumado a las dudas que emergieron desde las provincias llevó a tomar la determinación de allanar el camino rumbo a un Congreso en el que el oficialismo necesita constantemente de apoyos prestados para apuntalar sus propuestas.

Gobernadores hacen equilibrio

Por el lado de las provincias, los gobernadores buscan hacer equilibrio entre los recortes de la Casa Rosada a sus arcas y un electorado que, en gran medida, sigue respondiendo positivamente a la figura presidencial. Al calor de los comicios, todos los movimientos son calculados con frialdad. De las seis elecciones distritales que hubo hasta ahora, los oficialismos se impusieron en cinco: Chaco, San Luis, Jujuy, Salta y Santa Fe. La Ciudad de Buenos Aires, con la victoria de LLA, fue la excepción.

Antes de la reunión con los gobernadores, Milei había liderado su propio encuentro con los diputados violetas. Del mismo participaron la mayoría de sus legisladores, liderados por el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni. Solo estuvieron ausentes Carlos García (Chaco), Santiago Pauli (Tierra del Fuego), Florencia Klipauka (Misiones), José Peluc (San Juan), Marcela Pagano (Buenos Aires), Juliana Santillán (Buenos Aires), Romina Diez (Santa Fe), y Gerardo Gustavo Gonzáles (Formosa).