Presentaron a Chango, el microtractor desarrollado por el INTA para la horticultura

En el Centro Regional de Educación Tecnológica (Ceret) de General Pico se presentó el microtractor Chango, importante implemento para diversos tipos de producciones.

La jornada organizada conjuntamente por los ministerios de Producción y de Educación, CERET, INTA e INTeA, contó con la participación del subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, el titular del CERET, Juan Manuel Bello, autoridades de INTA, productores, técnicos e ingenieros que trabajaron en el proyecto.

Baraldi hizo hincapié en la posibilidad de contar con este tipo de herramientas. “Hoy los horticultores van a trabajar en el tema eficiencia, acá van a simplificar la cantidad de horas”, dijo.

Además, el funcionario provincial resaltó que es una máquina diseñada y hecha por gente de INTA. “Esto es INTA, innovación, tecnología que pone para el sector hortícola, para los pequeños productores, desde la provincia, a partir de una decisión del gobernador Sergio Ziliotto siempre apoyando al INTA, y vemos en contrapuesta un Gobierno nacional que está pidiendo desmantelar esta institución. Hoy nosotros a través de estos trabajos, de la presentación de esta maquinaria, volvemos a demostrar la importancia que tiene el INTA, principalmente para pequeños y medianos productores”, destacó.



El subsecretario de Asuntos Agrarios se refirió a la necesidad de un Estado presente. “Hoy hay cosas que si el Estado no estuviera presente no se podrían estar haciendo por parte del privado, aquí hay una apuesta con conectividad, tecnología, apoyo a emprendimientos hortícolas, de frutos secos, viñedos en la Provincia. Todo este tipo de acciones, si el Gobierno provincial no estaría presente hoy sería muy complicado que el privado apueste a estas microproducciones”, dijo.

“Desde el Ministerio de la Producción, en conjunto con el Banco de La Pampa, tratamos de tener líneas de crédito acordes a las producciones. Mantenemos el diálogo con los productores ya sea en las distintas mesas agropecuarias o mesas de diálogo para que podamos, a través de sus propuestas, diseñar con la gente del Banco una línea de crédito acorde a la producción y a estos tiempos”, concluyó.



IMPORTANTE HERRAMIENTA PARA EL TRABAJO DE HORTICULTORES

Juan Manuel Bello destacó que el tractor es desarrollado por INTA permite contar con “ventajas en la eficiencia, la reducción de horas de trabajo y la simplificación de muchas tareas”.

“La idea es mostrarlo, poder tenerlo en el Ceret, poder trabajar acá y también es para que lo puedan utilizar los productores”, agregó.

Productores de la Asociación Hortícola e integrantes de escuelas que poseen invernaderos también fueron parte de la jornada. “No tengo dudas que va a ser una herramienta muy importante para el trabajo de los horticultores”, cerró el director del Ceret.