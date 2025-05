Coparticipación: «Ya perdimos $ 70 millones y no llegamos a pagar los aguinaldos», dijo Sosa

El intendente de Arata, Henso Jorge Sosa, aseguró que “es tristísimo” lo que está ocurriendo con la caída de los índices de Coparticipación por las políticas aplicadas por el gobierno nacional, porque “en los pueblos estamos sufriendo estás consecuencias, y hay cosas que necesitamos realizar que ya no podemos hacer y la falta de plata se nota mucho en nuestro pueblo”. “Sinceramente no sé cómo vamos a seguir porque Nación con estas políticas lentamente nos está asfixiando”, expresó en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz.

Sosa este jueves viajó a Santa Rosa para concurrir a Casa de Gobierno para plantear a los funcionarios provinciales la necesidad de acceder a un anticipo de Coparticipación, porque si no no podrá afrontar el pago de los aguinaldos. “Nosotros en cuatro meses hemos perdido $ 70 millones, porque recibimos $ 18 millones mensuales menos, y para nosotros representa más de una masa salarial. Esto nos afecta muchísimo”, explicó Sosa.

“Quizás –continuó- en las ciudades no se siente tanto, pero en los pueblos chicos no tenemos industrias, no tenemos ingresos significativos y no tenemos emprendimientos que generen puestos laborales. Entonces está el municipio solamente para generar bienestar para los vecinos”.

-Sosa, entonces, ¿con recursos municipales no llega a pagar los aguinaldos de los trabajadores municipales?

-No. No, de esta manera va a ser imposible. Voy a tener que pedir un anticipo de Coparticipación, porque es imposible pagar, y sinceramente no vamos a llegar. Ya cuando tuvimos que pagar la escolaridad y aumento salarial, nos costó muchísimo. En enero nos costó, pero pensamos que era por el receso de verano que cae la Coparticipación, aunque nos llamaba la atención que era una caída muy pronunciada. Ahí ya nos empezamos a preocupar, pero pensamos que en marzo iba a repuntar. Pero, nunca pensé en esta situación. A mí, me supero. Y mira que nosotros somos un municipio que tiene buena coparticipación, porque tenemos algunos emprendimientos que inciden en el índice coparticipable.

-Las alternativas que evalúa son anticipo de coparticipación o pago en cuotas.

-Sí. No nos va a quedar otra. Estamos volviendo a varios años atrás, después de la crisis del 2000. Cuando los municipios pedían anticipo de coparticipación para pagar los aguinaldos y después lo iban devolviendo en seis meses, para renovar el pedido.

“Intereses de los pueblos”.

Sosa recordó que el gobernador Sergio Ziliotto anticipó, a fines del año pasado, a los intendentes que “íbamos a tener una situación de estas características”, pero reconoció que algunos jefes comunales pensaron que “estaba exagerando”. “Hoy estamos en un cuello de botella”, expresó.

“Acá tenemos que ser claros y poner el interés de los pueblos por encima de las conveniencias políticas, porque acá estamos padeciendo consecuencias graves, con palizas a los jubilados, gente en la calle, universitarios con incertidumbre porque no les alcanza el presupuesto, los científicos pidiendo por favor que les aumenten unos pesos”, planteó.

“Hay un sector que propone aguantar, pero los resultados son cada vez más aterradores. Y ya estamos como en la época de Alsogaray, que nos decía que había que pasar el invierno”, dijo –entre enojado y risueño- el intendente norteño.

“Tendríamos que tomar una medida entre todos los intendentes porque tenemos un compromiso con la ciudadanía, porque es mucha plata que ha dejado de ingresar en los pueblos. No sé, si hacer una nota a Nación, aunque no nos den mucha bolilla, pero tenemos que hacer algo porque vamos a una situación catastrófica”, concluyó.