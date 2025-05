Cuatro detenidos por el violento asalto a una pareja en General Pico

Mirta Muñoz, la vecina que fue asaltada junto a su pareja, el jueves a la noche, en su vivienda del barrio Talleres de General Pico, contó el maltrato al que los sometieron los asaltantes y también dijo que incluso temió por su vida, dado que los apuntaron con armas de fuego.

Dos personas ingresaron, el jueves a la noche, a una vivienda de la calle 104 entre 13 y 15, frente a la cancha de Ferro Carril Oeste, y redujeron a sus dos moradores, un hombre y una mujer de más de 70 años de edad. A la mujer le golpearon la cabeza contra el piso y al hombre le dieron un culatazo. Ambos tuvieron que ser hospitalizados y atendidos de los diferentes golpes.

Ayer la mañana, horas después del hecho, Mirta narró detalles del asalto que sufrieron. “Entraron a robarnos y encima nos pegaron. A él (su pareja) lo patearon, le pusieron la rodilla arriba y lo tuvieron boca abajo. Hacía poco que había estado ocho días internado. Los dos estaban con armas, uno con un pistolón y el otro con un revólver”, contó la mujer.

El asalto se produjo cuando reingresó a su vivienda, tras sacar afuera un rato al perro, y fue sorprendida por dos sujetos que usaban capuchas y armas de fuego para amedrentarlos. “Yo salí a hacerle hacer pis al perro y estuve acá parada en la vereda y vi pasar despacito a dos personas. Cuando entré, a uno lo tenía atrás mío. Me agarró del cuello y me tiró al suelo y a él también y no lo dejaron levantar más”, contó.

AMENAZAS

A Mirta le golpearon la cabeza contra el piso y a su pareja le dieron un culatazo en la cabeza, le dieron patadas y le apoyaron la rodilla en la espalda para inmovilizarlo.

La mujer contó que en un momento les dijo que se llevaran el dinero que tenían pero que se fueran y no los dañaran. Sin embargo, esto alteraba más a los asaltantes que les decían: “Te pego un tiro si no te callás la boca”. En determinado momento, le pusieron una cinta en la boca y un precinto en las manos para que no los molestara.

Una vez dentro de la vivienda y tras reducir a la pareja comenzaron a buscar dinero por toda la casa. Tras revolver y desordenar cada una de las habitaciones, encontraron unos dólares que tenían y otros ahorros en pesos, que habían guardado para arreglar el techo de la casa porque los días de lluvia se gotea. También le sacaron 20 mil pesos que guardaba en la cartera y otros 7 mil pesos que tenía el hombre en sus ropas. No les dejaron plata ni para comer.

Mirta temió por su vida y la de su pareja, porque según contó, ingresaron con dos armas de fuego a las que describió como “un pistolón y un revólver” con las cuales les apuntaron en todo momento, los amenazaron con dispararles e incluso, con matarles el perro de un tiro.

HERIDAS

Una vez que se fueron, dieron aviso a la policía, que desplegó un importante operativo en la zona en busca de los sospechosos.

Tras el violento asalto que sufrieron, ambos fueron atendidos en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico, por algunos golpes y cortes sufridos en el ataque. A las pocas horas fueron dados de alta y ayer a la mañana recibieron la visita de sus familiares y amigos más cercanos.

Según contó la mujer, nunca habían sufrido un hecho tan violento, aunque hace varios años fueron víctimas de un “cuento del tío” cuando alguien los llamó por teléfono y se hizo pasar por su hijo. En esa ocasión le dijeron que dejara el dinero en la vereda para que no la mataran. La mujer hizo caso al pedido de los estafadores y puso una bolsa con 100 mil pesos en la vereda para que se la llevaran. Los autores de este hecho fueron detenidos minutos más tarde en inmediaciones de la rotonda del Aeroplano en un amplio operativo policial.

DETIENEN A SOSPECHOSOS

Personal policial de General Pico desplegó -ayer al mediodía- un amplio operativo en el barrio Ranqueles, donde detuvo y demoró a cuatro personas que estarían implicadas en el violento asalto.

Personal policial de la Comisaría Tercera y el fiscal Juan Marcelo Cupayolo, de la Fiscalía Temática de delitos contra la propiedad de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa, encabezaron la investigación desde el momento inicial. Durante los últimos minutos de la tarde de ayer, continuaban con las diligencias en pos de esclarecer el hecho y dar con los presuntos autores.

ALLANAMIENTO

En el lugar del hecho, la policía piquense desplegó un amplio operativo y recolectó datos, testimonios y analizó las cámaras de videovigilancia de la zona.

En el allanamiento en una vivienda de la calle 36 y 27 del barrio Ranqueles, participó personal policial de las comisarías Segunda y Tercera, de la Agencia de Investigación Científica (AIC) y del Grupo Especial. También estuvo la Brigada de Investigaciones, a cargo del comisario Martín Giménez; la jefa de la Unidad Regional II de Policía, la comisario Vanina Fileni y el fiscal Cupayolo.

Aunque las fuentes oficiales que fueron consultadas, no brindaron demasiados mayores detalles de la investigación, sí confirmaron que el procedimiento arrojó resultados positivos, dado que hubo cuatro detenidos y demorados. En base a la información recabada analizarán la participación y grado de responsabilidad que tuvo cada uno de los involucrados en el hecho investigado.

DI NÁPOLI VISITÓ A LAS VÍCTIMAS

El ministro de Seguridad de la provincia, Horacio Di Nápoli, llegó ayer a la mañana a General Pico para interiorizarse de los detalles del grave asalto que sufrió una pareja de barrio Talleres.

El funcionario provincial estuvo desde muy temprano en General Pico, donde se reunió con las autoridades policiales como así también con los jefes y fiscales que están delante de la investigación de este gravísimo hecho. Luego, junto a la jefa de la Unidad Regional II de Policía, Vanina Fileni, visitó a las víctimas del violento asalto.

En referencia a este hecho, lo calificó de “lamentable” y aseguró que “siempre estamos preparados para salir a donde sea”. También, destacó que tanto la policía como los fiscales, “estuvieron desde el primer momento”.

Di Nápoli también señaló que “no hay que darle tregua a este tipo de casos” como a otros de menor magnitud. Además, contó que visitaron a las víctimas del robo, para brindarles contención y acompañarlos en este momento.